Die Pandemie der Geimpften: Dr. Hannes Strasser zu Gen-Stich-Folgen

Lange Zeit wurde von Politikern der Schwarz-Rot-Grün-Pinken „Einheitsfront“ und den Mainstream-Medien immer wieder die Meldung verbreitet, dass die Menschen, die auf die Impfung verzichten, sich selbst und andere gefährden. Die Pandemie wurde als „Pandemie der Ungeimpften“ verkauft. Schon früh war klar, dass das falsch war. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Am 6. August 2021 veröffentlichte das Center of Disease Control (CDC), die oberste Seuchenbehörde der USA und die wohl am besten organisierte Organisation bei der Bekämpfung von COVID-19, ihren “Morbidity and Mortality Weekly Report“. Bei einem COVID-19-Cluster in Massachusetts infizierten sich 469 Personen. Davon waren 74 Prozent voll geimpft.



Bereits 2021 war die Unwirksamkeit der Impfungen bekannt

Noch viel beunruhigender war die Tatsache, dass die geimpften Infizierten genauso ansteckend waren wie die ungeimpften. Seitdem ist es hochoffiziell: die Impfungen schützen weder vor einer Infektion noch vor einer Weitergabe des Virus.

Am 15. August wurden 514 Israelis mit schwerem oder kritischem COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Von den 514 waren 59 % vollständig geimpft. Der Israelische Premierminister erklärte in der Sitzung des Israelischen Kabinetts am 22. August 2021, dass die voll Geimpften „paradoxerweise die vulnerabelste Gruppe in der Bevölkerung“ seien. Damit war bereits im August 2021 klar, dass die COVID-19-Impfstoffe auch vor schweren Verläufen und Todesfällen nicht effektiv schützen.

Die Pandemie der Geimpften ist da

„Experten“, Regierungspolitiker und Mainstream-Medien weigern sich aber immer noch, das unumwunden zuzugeben. Dabei sprechen auch die Zahlen in Österreich und neuere Studien eine eindeutige Sprache.

Offizielle COVID-19 -Tote in Österreich (Stand 19.4.2023)



Bis zum 26.12.2020 starben in Österreich 7.142 Menschen an oder mit COVID-19, seit dem 27.12.2020, dem Beginn der Massenimpfungen in Österreich, aber erschreckende 15.135. Mit anderen Worten: obwohl in Österreich aktuell 74,2% der gesamten Bevölkerung einmal, 71,77% zweimal, 56,25% dreimal und 18,82% noch öfter geimpft sind, sind in Österreich mehr als doppelt so viele Menschen in der Zeit der Massenimpfungen und Impfpflicht an oder mit COVID-19 gestorben als vor der Impfzeit.

Eine desaströsere Bilanz kann es für eine Impfung, die angeblich vor schweren Verläufen und Tod schützen soll, nicht geben. Mir ist keine Impfung mit einer so katastrophalen „Schutz-Bilanz“ bekannt. Die Pandemie ist längst eine Pandemie der Geimpften, wie US-Medien inklusive dem Leichtturm-Medium des „Qualitäts-Journalismus“, der New York Times, schreiben.

Impfquoten der COVID-19-Impfung in Österreich (Stand 19.4.2023)



Die Impfungen befeuern neue Varianten des Virus

Das Virus entwickelt sich nach diversen Studienergebnissen so, dass es den Impfungen „entflieht“. Immer mehr Daten deuten sogar darauf hin, dass wiederholte Impfungen Menschen anfälliger für neue Virus-Varianten machen. Vor dem Auftauchen von Omikron im November 2021 gab es nur vier wesentliche Varianten: Alpha, Beta, Delta und Gamma. Omikron „zeugte“ aber in der Zwischenzeit zahlreiche neue Varianten, von denen viele in unterschiedlichen Regionen der Welt auftauchten und seltsamerweise einige der gleichen Mutationen tragen.

„Ein so schnelles und gleichzeitiges Auftreten mehrerer Varianten mit enormen Wachstumsvorteilen ist beispiellos“, heißt es in einer Studie in der Zeitschrift „Nature“. Unter dem Druck der Impfungen mutiert das Virus so schnell, dass es Antikörpern, die durch Impfstoffe hervorgerufen wurden, ausweichen und entkommen kann. Mit anderen Worten: die Impfstoffe können den neuen Virus-Varianten immer nur „hinterherlaufen“.

Die Impfungen sind daher nicht effektiv

Das gilt auch für sogenannte neuere bivalente Impfstoffe, die sowohl auf die Wuhan- als auch auf die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 abzielen, wobei bei letzteren der Bauplan des Spike-Proteins identisch ist. Diese Impfstoffe sollten das Immunsystem veranlassen, Antikörper gegen diese beiden Stämme zu produzieren. Aber die ständigen Mutationen ermöglichen es den Viren, auch diesen Impfstoffen auszuweichen – sie werden durch die Impfung noch „fitter“.

Das Problem der „Antigen-Erbsünde“

Ein weiteres großes Problem der Impfstoffe ist die „Immunprägung“, auch als „Antigen-Erbsünde“ bezeichnet. Die Impfstoffe sollten ja das Immunsystem trainieren, sich an die ursprüngliche Wuhan-Variante oder Omikron zu „erinnern“ und sie und auch neue Varianten auszuschalten. Denn wenn neue und deutlich veränderte Stämme auftauchen, reagiert das Immunsystem nicht mehr effektiv. Vereinfacht gesprochen bewegt sich das Immunsystem durch die Impfung wie auf Schienen. Es erkennt die ursprünglichen Virenstämme, aber es kann quasi nicht mehr links und rechts abbiegen, um neue Varianten effektiv zu bekämpfen. Die Strategie, die Zahl der schützenden neutralisierenden Antikörper durch bivalente Impfstoffe zu erhöhen, funktioniert offensichtlich bei neuen Virus-Varianten nicht, was vermutlich auf dieses schon früher von hochrangigen Experten befürchtete immunologische Phänomen zurückzuführen ist.

In ähnlicher Weise fand eine weitere Studie in der Zeitschrift „Cell“ heraus, dass die neuen Virus-Varianten kaum anfällig für eine Neutralisierung durch Seren von geimpften Personen mit oder ohne vorherige Infektion waren, einschließlich Personen, die kürzlich mit den neuen bivalenten mRNA-Impfstoffen geboostert wurden. Das ist alarmierend, denn es zeigt, dass die neuen Virus-Varianten nicht mehr auf Impfungen reagieren.

Geboosterte erkranken sogar häufiger

Doch damit nicht genug der schlechten Nachrichten: eine Studie der Cleveland Clinic, der zweitbesten Klinik der Welt, die ihre Mitarbeiter im Gesundheitswesen monatelang untersuchte, ergab sogar, dass diejenigen, die mehr Impf-Dosen erhalten hatten, ein höheres Risiko hatten, an COVID-19 zu erkranken. Damit ist für die COVID-19-Impfungen der absolute “worst case“ eingetreten: sie nützen nicht nur, sie schaden bei Wiederholung sogar.

Bei denjenigen, die drei Dosen erhielten, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion 3,4-mal so hoch wie bei den Ungeimpften, während diejenigen, die zwei Dosen erhielten, nur 2,6-mal so häufig erkrankten. Je mehr Impfungen die Mitarbeiter erhalten hatten, desto höher war das Erkrankungsrisiko. Genau das sehen wir Ärzte tag-täglich in unseren Ordinationen, dass immer mehr Geimpfte erkranken, auch schwer. Diese Studie liefert die wissenschaftlichen Basis für die klinischen Beobachtungen.

COVID-19-Risiko in Abhängigkeit von Zahl der COVID-19-Impfungen

Der Impf-Schuss geht leider nach hinten los

„Dies ist nicht die einzige Studie, die einen möglichen Zusammenhang zwischen früheren Impfdosen und einem höheren COVID-19-Risiko findet“, stellten die Autoren fest. Wir müssen noch viel über die COVID-19-Impfungen lernen, und neben der Wirksamkeit und den Nebenwirkungen eines Impfstoffs wäre es sehr wichtig gewesen, rechtzeitig zu prüfen, ob mehrere im Laufe der Zeit verabreichte Impfstoffdosen möglicherweise sogar schädlich sind. Immer mehr Daten aus der ganzen Welt deuten jedenfalls darauf hin. Und diese Daten bestätigen die Erfahrungen, die viele Ärzte und Patienten machen: dass nämlich immer mehr Geimpfte an COVID-19 erkranken und immer weniger Ungeimpfte.

Die Befürchtungen des Virologen Geert Vanden Bossche, des früheren Leiters des Ebola-Impfprogramms der Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI), in Zusammenarbeit mit WHO, Bill & Melinda Gates Foundation, CDC, UNICEF, FDA und Pharmafirmen, scheinen sich leider immer mehr zu bewahrheiten: “Wir werden einen enormen Preis für die Corona-Massenimpfkampagne zahlen.“

