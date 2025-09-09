Das Geheimnis des Immunsystems – Warum wir alles falsch machen!

Das menschliche Immunsystem ist weitaus mehr als ein bloßer Schutzmechanismus gegen Viren und Bakterien. Es ist ein faszinierendes und komplexes Netzwerk, das viel tiefer geht, als die meisten Menschen sich vorstellen können. Wissenschaftler und Mediziner haben Jahrzehntelang geglaubt, dass unser Immunsystem nur durch Antikörper und Zellen funktioniert, die Eindringlinge bekämpfen. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Doch wie Prof. Dr. Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe, und Dr. med. Petra Wiechel, Chefärztin der Swissmountainclinic, in einer bahnbrechenden Sendung erklären, ist das nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. -neu-gedacht Unser Immunsystem funktioniert nicht nur auf der körperlichen Ebene. Es ist ein bio-psycho-soziales System, das weit über Moleküle und Zellen hinausgeht.

Es beeinflusst unsere Psyche und unser Verhalten. So zeigt sich beispielsweise, dass kranke Menschen eine veränderte Optik bekommen. Sie sehen krank aus, und das hat einen tiefen biologischen Sinn: Es ist ein Signal für die Umgebung, dass sie sich vor einer Ansteckung schützen sollten. Diese optische Veränderung ist kein Zufall – sie dient dem Schutz der Gesellschaft. Die beiden Experten betonen, dass die westliche Medizin oft zu sehr auf Symptome fokussiert ist und dabei das Ganze aus den Augen verliert. Es geht nicht nur darum, die Symptome zu bekämpfen, sondern auch darum, zu verstehen, wie das Immunsystem in seiner Gesamtheit funktioniert. Ein fehlerhaftes Verständnis kann nicht nur die Heilung behindern, sondern auch die Gesellschaft insgesamt gefährden.

In der Sendung erfahren die Zuschauer, wie wir uns von der traditionellen Denkweise über das Immunsystem lösen können, um die natürliche Heilkraft unseres Körpers besser zu nutzen. Es wird klar, dass ein tieferes Verständnis des Immunsystems nicht nur unsere Gesundheit verbessert, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit der Gesellschaft umgehen, revolutionieren könnte. Warum ist es so wichtig, diese Sendung zu sehen? Diese Sendung ist eine einmalige Gelegenheit, tiefe Einblicke in die wahre Funktionsweise des Immunsystems zu erhalten. Sie öffnet die Augen für einen ganzheitlichen Ansatz, der mehr ist als nur Moleküle und Zellen. Es geht um ein System, das uns nicht nur vor Krankheiten schützt, sondern auch tief in unser Verhalten und unser soziales Leben eingreift. Die Erkenntnisse aus der Sendung werden viele Perspektiven verändern und bieten die Chance, unseren Umgang mit Gesundheit und Krankheit grundlegend zu überdenken. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/67n4fAe97qo

Quelle: AUF1