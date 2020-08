Warum brauchen wir ein neues Paradigma der Gesundheitsversorgung?

"Alles, was die Gesundheit betrifft, wurde absichtlich so extrem kompliziert gemacht, dass nicht einmal die so genannten "Experten" die Gesamtheit davon verstehen". Dies sagt Karma Singh anlässlich eines Gesprächs, das ExtremNews mit ihm geführt hat. Aufgrund der Komplexität stellen wir seine über viele Jahre durch Forschung- und Recherchearbeit entstandenen Erkenntnisse über mehrere Sendungen verteilt vor. Im zweiten Teil dieser Serie geht es nun um das Geheimnis von Mikroben sowie die Beantwortung von Fragen aus der ersten Sendung.

Karma Singh erklärt zu den Hintergründen: "Seit Rockefeller und Carnegie in den 1920er Jahren begannen, die gesamte Gesundheitsindustrie aufzukaufen, hat sich die Politik etabliert, das Gesundheitswesen als etwas von solch enormer Komplexität darzustellen, dass der "Normalbürger", nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und sich somit auf ihre "Experten" verlassen muss. Diese Politik wurde später weiterentwickelt, um zu "predigen", dass wir alle ständig von mysteriösen Partikeln angegriffen werden, die niemand sehen kann, und dass wir ihre "Medikamente" nehmen müssen, um diese Angriffe abzuwehren. Es besteht oft eine enorme Kluft zwischen dem, was allgemein angenommen wird, und der Realität. Eine der falschen Überzeugungen ist, dass es "da draußen" Massen von Mikroben gibt, die nur darauf warten, Sie anzugreifen. Die Realität ist, dass es keine gibt, und in diesem Video wird erklärt, warum das so ist. Der erste Schritt beim Aufbau des neuen Paradigmas besteht darin, zu zeigen, was wirklich geschieht und wie schön einfach alles in Wirklichkeit ist. Wie Jeshua in "Ein Kurs in Wundern" sagte: „Alles, was einfach ist, ist sehr wahrscheinlich wahr. Alles, was extrem kompliziert ist, ist mit Sicherheit unwahr; die Komplikationen existieren nur, um die Tatsache zu verschleiern, dass nichts dahinter steckt.“" Quelle Karma Singh / ExtremNews