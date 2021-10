Deutliche Übersterblichkeit im September 2021: Nicht auf COVID-19 zurückzuführen

Zuerst traute ich meinen Augen nicht, als mir ein Leser den Hinweis schickte. Und überzeugte mich erst auf der Internet-Seite des Statistischen Bundesamtes selbst. Und tatsächlich: „Sterbefallzahlen im September 2021: 10 % über dem mittleren Wert der Vorjahre“ lautet die Überschrift auf der amtlichen Internet-Präsenz der Behörde. Weiter ist dort zu lesen: „Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind im September 2021 in Deutschland 77.612 Menschen gestorben. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Diese Zahl liegt 10 % über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2017 bis 2020 für diesen Monat (+7.247 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor.“ Der Trend hält offenbar an: „In der 39. Kalenderwoche (vom 27. September bis 3. Oktober) lagen die Zahlen 6 % über dem mittleren Wert der Vorjahre.“

Die erste Assoziation, die einem in den Kopf geht: Könnte diese Übersterblichkeit an Corona liegen? Also machte ich mich auf die Suche. Am 1. September meldete das Robert Koch-Institut auf seiner Seite im Tagesbericht 92.223 COVID-19-Tote – also bis zum 31. August. Am 1. Oktober vermeldet der Tagesbericht der obersten Bundesbehörde 93.711 COVID-19-Tote. Das sind also 1.488 Menschen, die im September mit oder an SARS-CoV-2 gestorben sind. Die Übersterblichkeit beträgt aber rund 10 % von 77.612 Menschen – also rund 7.700. Sie ist damit mit COVID-19 nicht einmal ansatzweise zu erklären. Im Internet überschlagen sich dann auch schon die Spekulationen. Von einem „rosa Elefant“ ist die Rede, der „mitten im Raum“ steht, aber verschwiegen werde. Der böse Verdacht: Die Übersterblichkeit sei auf Impffolgen zurückzuführen. Doch das sind – das sei hier explizit betont – im Moment nicht mehr als Vermutungen. Eine Abweichung von 10 %, oder bereinigt um die COVID-19-Toten von weniger als 8 %, kann sich durchaus noch im Bereich einer zufälligen Abweichung bewegen. Dass sich die Tendenz im Oktober fortsetzt, ist zwar bemerkenswert – aber nicht aussagekräftig genug, um hier einen Zufall auszuschließen.

Diese Zahl liegt 10 % über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2017 bis 2020 für diesen Monat (+7.247 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor.“ Der Trend hält offenbar an: „In der 39. Kalenderwoche (vom 27. September bis 3. Oktober) lagen die Zahlen 6 % über dem mittleren Wert der Vorjahre.“

Die erste Assoziation, die einem in den Kopf geht: Könnte diese Übersterblichkeit an Corona liegen? Also machte ich mich auf die Suche. Am 1. September meldete das Robert Koch-Institut auf seiner Seite im Tagesbericht 92.223 COVID-19-Tote – also bis zum 31. August. Am 1. Oktober vermeldet der Tagesbericht der obersten Bundesbehörde 93.711 COVID-19-Tote. Das sind also 1.488 Menschen, die im September mit oder an SARS-CoV-2 gestorben sind. Die Übersterblichkeit beträgt aber rund 10 % von 77.612 Menschen – also rund 7.700. Sie ist damit mit COVID-19 nicht einmal ansatzweise zu erklären. Im Internet überschlagen sich dann auch schon die Spekulationen. Von einem „rosa Elefant“ ist die Rede, der „mitten im Raum“ steht, aber verschwiegen werde. Der böse Verdacht: Die Übersterblichkeit sei auf Impffolgen zurückzuführen. Doch das sind – das sei hier explizit betont – im Moment nicht mehr als Vermutungen. Eine Abweichung von 10 %, oder bereinigt um die COVID-19-Toten von weniger als 8 %, kann sich durchaus noch im Bereich einer zufälligen Abweichung bewegen. Dass sich die Tendenz im Oktober fortsetzt, ist zwar bemerkenswert – aber nicht aussagekräftig genug, um hier einen Zufall auszuschließen."

Quelle: Reitschuster