Wie seriös sind Zahnbehandlungen im Ausland wirklich? - Zahnarzt Dr. Yasin Aktas klärt auf

Schöne Zähne kosten viel Geld - deshalb denken viele Menschen über eine Zahnbehandlung im Ausland nach. Dort locken Angebote, die trotz umfangreichem Service und der Unterbringung in Fünf-Sterne-Hotels deutlich günstiger sind als in Deutschland. Doch nicht immer halten die Leistungen im Ausland das, was sie versprechen. Zahnarzt Dr. Yasin Aktas kennt die Probleme, die mit den Auslandsbehandlungen einhergehen können. Hier erfahren Sie, wie es um die Qualität von Zahnbehandlungen im Ausland wirklich bestellt ist.

Menschen mit schönen Zähnen sind erfolgreicher - das ist wissenschaftlich belegt. Im Umkehrschluss fühlen sich Menschen mit verfärbten oder schiefen Zähnen oder sogar deutlich sichtbaren Lücken im Gebiss häufig so unwohl, dass sie sich mehr und mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Gleichzeitig gehören kosmetische Zahnbehandlungen nicht zu den Leistungen, die in Deutschland von der Krankenkasse abgedeckt werden. Einen Ausweg scheinen Zahnbehandlungen im Ausland darzustellen. Diese werden dort deutlich günstiger angeboten, ohne dass der Patient auf Annehmlichkeiten verzichten muss. Ganz im Gegenteil gehören häufig eine luxuriöse Unterbringung im Hotel, Transfers vom und zum Flughafen sowie deutschsprechendes Personal zu den Inklusivleistungen. Doch Achtung: "Angebote von Zahnbehandlungen im Ausland klingen zunächst verlockend. Patienten müssen sich jedoch bewusst sein, dass sie bei einer Behandlung außerhalb von Deutschland auch auf einige Aspekte verzichten müssen, was mitunter fatale Folgen haben kann", warnt Zahnarzt Dr. Yasin Aktas.

"Das betrifft beispielsweise eine umfassende Nachsorge. Treten dann Probleme auf, stehen die Kollegen im Ausland meist nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen verweisen sie oft an Zahnärzte in Deutschland, die erst einmal nachvollziehen müssen, welche Behandlung überhaupt durchgeführt wurde", erklärt der Zahnarzt weiter. Mit seiner Praxis hat er sich auf die Implantologie spezialisiert - ein Fachbereich, der ebenfalls häufig zum Angebot von Zahnärzten im Ausland gehört. Um die Vorzüge, die ausländische Zahnmediziner versprechen, auch den Patienten in Deutschland zugänglich zu machen, bietet Dr. Yasin Aktas unter anderem einen Zahnersatz innerhalb eines Tages an. Was Patienten bei einer Zahnbehandlung im Ausland bedenken sollten, hat Dr. Yasin Aktas im Folgenden zusammengefasst.

1. Das Geschäft mit den Zahnbehandlungen

Die Qualität bei Zahnbehandlungen im Ausland ist in der Regel nicht zu beanstanden - schließlich gibt es im Ausland zahlreiche sehr gut ausgebildete Zahnärzte, die auf hohem Niveau arbeiten. Allerdings ist die Zahnmedizin in vielen Ländern mittlerweile ein wirtschaftlich hochlukrativer Bereich: Die behandelnden Zahnärzte haben das Potenzial längst erkannt, und einige versuchen, aus der Situation möglichst viel Profit herauszuschlagen. Die Folge: Der Patient wird mit Scheinargumenten davon überzeugt, eigentlich unnötige Behandlungen durchführen zu lassen, die langfristig sogar zu gesundheitlichen Problemen führen.

2. Behandlungen unter Zeitdruck

Viele Patienten folgen bei der Zahnbehandlung außerdem einem festen Zeitplan. Nicht selten planen sie für ihre Reise ins Ausland inklusive Behandlung nicht mehr als eine Woche ein. Das führt jedoch meist dazu, dass notwendige Vorbehandlungen ausgelassen werden - oft mit empfindlichen Folgen. Werden Behandlungen beispielsweise an entzündetem Zahnfleisch oder trotz anderer vorhandener Probleme vorgenommen, sind die Ergebnisse häufig nicht nur mangelhaft, sie können langfristig auch zu weiteren Komplikationen führen.

3. Kein Raum für umfassende Nachsorge

Auch das Thema Nachsorge ist bei Auslandsbehandlungen nicht einfach zu handhaben - schließlich kommen die Patienten nicht ins Ausland zurück, um Korrekturen oder entsprechende Nachsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Stattdessen sollen die Untersuchungen in Deutschland stattfinden. Die deutschen Zahnärzte sind allerdings häufig zurückhaltend, wenn es darum geht, die Arbeit eines Kollegen aus dem Ausland zu korrigieren - im schlimmsten Fall müssen die Patienten also noch einmal ins Ausland reisen, was nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostet.

4. Lockangebote mit unerwünschten Resultaten

In letzter Zeit wurden gehäuft Fälle bekannt, bei denen Patienten für eine Behandlung mit Veneers, also Verblendschalen für defekte Zähne, ins Ausland gereist sind. Zurück kamen sie jedoch mit überkronten Zähnen. Auch das ist auf Zeitdruck zurückzuführen, vollanatomische Kronen können nämlich deutlich schneller hergestellt werden als hochwertig geschichtete Veneers, für die ein Zahntechniker mindestens zehn Arbeitstage benötigt. Da diese Zeit in den häufig begrenzen Behandlungsfenstern im Ausland fehlt, werden den Patienten oft gesunde Zähne unnötig stark abgeschliffen, um Platz für die Kronen zu schaffen. Diese sitzen allerdings häufig nicht korrekt, was zu Spalten am Übergang zwischen Zahn und Krone, Zahnempfindlichkeiten und Entzündungen führen kann.

5. Folgebehandlung beim heimischen Zahnarzt

Kommt es bei einer ästhetischen Zahnbehandlung im Ausland zu Problemen, ist oft die Unterstützung der Krankenkassen gefragt, um die Behandlungen in Deutschland zu korrigieren. Dies wiederum belastet das Krankenkassensystem unnötig, da die ursprüngliche Behandlung nicht medizinisch notwendig war. Darüber hinaus ergibt sich für den Patienten eine Zuzahlungspflicht und damit zusätzliche Kosten. Zuvor günstige Zahnbehandlungen im Ausland können bei Problemen so schnell unnötig teuer werden.

Quelle: Dr. Yasin Aktas (ots)