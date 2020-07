... Und wenn Dein Körper das kleine Corona Problem schon selbst erledigt hat?

Eines der größten Probleme, mit denen die pharmazeutische Medizin in den letzten drei Jahrzehnten konfrontiert war, ist das wachsende Bewusstsein für die Epigenetik und die Quantenbiophysik. Diese sind viel weniger kompliziert, als es der Name vermuten lässt. Tatsächlich sind sie sehr viel einfacher und leichter nachzuvollziehen als die konventionelle Medizin, weil sie realitätsbezogen sind, während die konventionelle Medizin es nicht ist.

Hier liegt das Problem: Würden diese anstelle der von der Pharmaindustrie propagierten falschen Hypothesen zum Allgemeinwissen werden, könnte die reichste Industrie der Welt fast buchstäblich über Nacht zusammenbrechen.

Karma Singh kommentiert dies so: „Eines der Ziele der Covid-Plandemie ist es, in den Köpfen der Menschheit eine große Notlage zu erzeugen, um die Aufmerksamkeit von Wahrheit und Realität, sowie unter anderem der Cyborgisierung der Menschen abzulenken.

Obwohl dieser Plan derzeit in gewissem Umfang großen Erfolg hat, scheitert er bereits jetzt, denn wir sehen, dass er auch eine massive Gegenreaktion ausgelöst hat, die viele dazu angespornt hat, sich viel früher mit dem neuen Gesundheitsparadigma zu befassen, als sie es sonst getan hätten.“

Es ist der Arbeit von Prof. Bruce Lipton, Karma Singh und anderen zu verdanken, dass ein großer Teil dieses neuen Wissens in einer Form und einem Stil, die für den Laien geschaffen wurden, verfügbar ist.

Karma Singh war vor einigen Tagen in unserem Studio, und in diesem Video beginnt er zu erklären, wie der menschliche Körper eigentlich aufgebaut ist und wie er wirklich funktioniert. Dabei erklärt er auch, wie es kommt, dass "Epidemien" nur so kleine Teile der Bevölkerung (oft weniger als ein Prozent) betreffen!

Wir beabsichtigen in Zukunft viel ausführlicher mit weiteren Videos darauf einzugehen.







Wenn Du Fragen hast, die Du Karma Singh zu diesem Themenbereich stellen möchtest, schicke sie in einer E-Mail an [email protected]

Quelle: ExtremNews / Karma Singh