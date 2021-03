Pausengestaltung - weshalb Pausen am Arbeitsplatz wichtig sind

Hoher Leistungsdruck am Arbeitsplatz führt häufig dazu, dass kaum Pausen gemacht werden. Dabei sind regelmäßige Arbeitsunterbrechungen für die Gesundheit unverzichtbar und fördern außerdem die Motivation.

Verzicht auf Pausen schränkt die Leistungsfähigkeit ein

Im Job ist Leistungsfähigkeit gefragt. Um konzentriert arbeiten zu können, sind jedoch regelmäßige Pausen wichtig. Aus diesem Grund sind Arbeitsunterbrechungen sogar vom Gesetzgeber vorgesehen. Empfohlen werden mehrere kurze Pausen, die zur Entspannung und für Bewegung genutzt werden sollten. Vorschläge zur Pausengestaltung gibt es viele. So kann die Pause für einen kurzen Spaziergang, zum Kaffeetrinken mit Kollegen oder für unterhaltsame Beschäftigungen wie dem Spielen im Online-Casino genutzt werden. In einer virtuellen Spielbank, wie https://cadabrus.com/de/, finden sich mehr als 200 Automaten- und Casino-Spiele, sodass für Abwechslung und Unterhaltung gesorgt ist.



Da die Spiele im Online-Casino inzwischen auch für Mobilgeräte optimiert sind, besteht die Möglichkeit, über das Smartphone oder Tablet auf die Online-Spiele zuzugreifen. Neuspielern wird nach der Registrierung in der Online-Spielbank ein Willkommensbonus gewährt, der zum Ausprobieren verschiedener Casino-Spiele genutzt werden kann. Meist werden die Freispiele des Willkommensbonus direkt nach der Eröffnung eines Spielerkontos aktiviert. Allerdings müssen beim Einsatz eines Bonus auch die im Online-Casino geltenden Bonusbedingungen, über die man sich zuvor informieren sollte, berücksichtigt werden. Seit Langem wird vermutet, dass Online-Spiele dazu beitragen können, die mentale Fitness zu steigern, da das Spielen von Automatenspielen strategisches Denken und Kombinationsfähigkeit erfordert. Diese Fähigkeiten lassen sich auch im Beruf gut einsetzen. Während der Pause sollte jedoch auch auf die Zufuhr frischer Luft geachtet werden. Frischluft fördert die Konzentration. Außerdem ist regelmäßige Sauerstoffzufuhr wichtig für das Gehirn und trägt dazu bei, dass man bereits nach kurzer Arbeitsunterbrechung wieder produktiv arbeiten kann.



Die verschiedenen Formen der Arbeitsunterbrechung

Bei Pausen am Arbeitsplatz wird zwischen verschiedenen Formen der Arbeitsunterbrechung unterschieden. Neben der Bildschirmpause, die zur Entlastung der Augen in bestimmten Abständen empfohlen wird, gibt es die tariflich geregelte Arbeitspause (Kaffee- oder Mittagspause) sowie die Betriebspause. Die betriebliche Pause ist allerdings keine kurzzeitige Arbeitsunterbrechung. Während einer Betriebspause ruht aufgrund von Störungen im Arbeitsablauf oder wegen betrieblichen Umstrukturierungen vorübergehend der gesamte Betrieb. Betriebspausen müssen vom Arbeitgeber angeordnet werden und gelten als bezahlte Arbeitszeit. Alle Ruhezeiten sind verbindlich im Arbeitszeitgesetz geregelt. So müssen zwischen zwei Arbeitstagen oder zwei Schichten mindestens 11 Stunden zusammenhängende Ruhezeit gewährt werden.



Auch als Selbstständiger oder beim Arbeiten im Homeoffice ist es wichtig, sich regelmäßig eine Pause zu gönnen. Der Verzicht auf die notwendige Pausenerholung wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und die allgemeine Gesundheit aus. Langfristig entsteht durch fehlende Pausen psychischer und körperlicher Stress. Neben der Pausengestaltung ist in einem Büro und auch am Arbeitsplatz zu Hause die Sauberkeit das A und O. Chaos auf dem Schreibtisch sowie Unordnung im Arbeitsumfeld schränken die Produktivität aller Mitarbeiter deutlich ein. Chaotische Zustände führen schließlich dazu, dass keine Zeit für die notwendigen Erholungspausen vorhanden ist. In manchen Unternehmen werden daher Pausenprotokolle geführt, um zu verhindern, dass Arbeitspausen vergessen werden. Eine Pause sollte nicht zur Vorbereitung betrieblicher Aufgaben, sondern ausschließlich für persönliche Zwecke genutzt werden. Kleine Fitnessübungen, die während der Pause an jedem Arbeitsplatz durchführbar sind, können dabei helfen, Gelenke und Muskeln zu lockern.

----