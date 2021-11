Dr. Pürner im Interview: „Absolut unmoralisch und unethisch – unmenschlich und barbarisch“

Dr. Friedrich Pürner sorgte als Leiter des Gesundheitsamtes im bayerischen Aichach-Friedberg schon im vergangenen Jahr bundesweit für Schlagzeilen, weil er die harte Corona-Politik des Freistaates und insbesondere die Maskenpflicht an Schulen heftig kritisierte. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Das Resultat: Der streitbare Arzt und Epidemiologe wurde strafversetzt (siehe hier und hier). Und dennoch: Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit mir zerlegte er jetzt regelrecht die aktuelle Corona-Politik von Bund und Ländern, zeigt deren Widersprüchlichkeit auf – und sagt, was man anders machen könnte. In meinen Augen eines der wichtigsten Interviews, das ich je geführt habe – eine Stimme der Vernunft in diesen Zeiten des Massenwahns.

die Quintessenz des Interviews, wie Dr. Pürner sie selbst zusammengefasst hat:

„Die 2G-Regel ist aus epidemiologischer Sicht sinnlos, um nicht zu sagen, vollkommen unsinnig, denn warum: weil bei 2G nicht mehr getestet wird.

Wir wissen, dass die Impfung das nicht hält, was ursprünglich versprochen wurde. Wir wissen, dass auch Geimpfte krank werden, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können, und sie sich sogar untereinander, die 2Gs, sich anstecken können, hauptsächlich die Geimpften.

Also verschwinden die 2G unter der Decke, weil sie nicht mehr getestet werden, und können das Virus weiterhin verbreiten.

Im Übrigen hat 2G nur den Sinn, dass mehr Druck auf die Ungeimpften ausgeübt werden soll, damit sie sich dann endlich impfen lassen. Das halte ich für verkehrt, denn wir gehen gerade auf eine völlige Impfpflicht zu. Auch die halte ich für absolut unmoralisch und unethisch, weil es für mich keinen fachlichen Grund, keinen wirklichen fachlichen Grund gibt, eine Impfpflicht einzuführen.

Und der Druck, der gerade auf im Moment auf Ungeimpfte ausgeübt wird, den halte ich nahezu für unmenschlich und barbarisch. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Hier werden also Menschen gebrandmarkt. Man schiebt ihnen eine Schuld zu, die sie überhaupt nicht zu tragen haben. Und warum? Nur eigentlich deshalb, weil man einen Sündenbock braucht. Weil die Impfung, ich wiederhole es noch einmal, das eben nicht hält, was ursprünglich versprochen worden ist.

Und ich glaube, mit dieser Fehleinschätzung kommen Staat und Politik momentan nicht zurecht. Und anstatt das einzuräumen, sucht man sich jetzt einen Sündenbock. Aber auf gar keinen Fall darf man das jetzt auf die Ungeimpften übertragen."

Quelle: Reitschuster