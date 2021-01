Pfund oder Zentimeter; was wollen Sie wirklich?

Oft führt man sich selbst in die Irre, indem man unachtsam unpassende Worte verwendet. So sagt man beispielsweise: "Ich möchte etwas abnehmen", aber ist es wirklich das, was man meint? Oder man sagt: "Ich wünschte, ich könnte in ein Kleid passen, das eine Nummer kleiner ist" oder man beschwert sich bei seinem Partner bzw Partnerin: "Du hast meine Hose zu heiß gewaschen und jetzt ist sie eingelaufen." Aber bestimmt das Gewicht die Größe unserer Kleidung oder ist es der Umfang?

Nach dem Artikel "Vorteile und Risiken des Abnehmens" bekamen wir in der ExtremNews Redaktion zahlreiche Leserpost, die eigentlich alles die gleiche Frage beinhalteten: "Wie viel Gewicht kann ich denn mit Actio abnehmen?" Wir haben diese Frage an Karma Singh, der den ersten Artikel geschrieben hat, weitergereicht und der folgendes darauf antwortet: "Wenn Sie Actio verwenden, das die Ursache für diese zusätzlichen Zentimeter bekämpft, werden Sie vermutlich auf der Waage keinen großen Gewichtsverlust festellen, aber Ihr Umfang wird sich wahrscheinlich beträchtlich verringern. Wie ist das möglich? Im Artikel von letzter Woche habe ich hier auf ExtremNews beschrieben, wie Actio auf sanfte Weise gespeicherte Giftstoffe aus dem Körper entfernt. Obwohl diese natürlich ein gewisses Gewicht haben, kommt die eigentlich gewünschte Umfangsreduzierung zustande, wenn Ihr Körper auf natürliche Weise einen Großteil der Fettschichten abbaut, die er aufgebaut hatte, um Sie vor den Giftstoffen zu isolieren, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Fett wiegt, wie Sie wissen, nicht sehr viel - es schwimmt sogar auf Wasser - aber es ist sehr sperrig. Da Ihr Körper die Polsterung, die er nicht mehr benötigt, auf natürliche Weise abbaut, wird Ihr Umfang viel schneller abnehmen als Ihr Gewicht. Ähnlich verhält es sich, wenn Ihr Körper von der Art ist, dass er Sie abpolstert, indem er überschüssiges Wasser aufnimmt. Die dadurch verursachte „Aufblähung“ wird ebenfalls abfließen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Was NICHT passieren wird, ist, dass sich Ihre Muskeln verkleinern; das wäre sehr kontraproduktiv! Sie werden also nicht wie ein Supermodel aussehen, nur weil Sie Actio verwenden; es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es braucht auch viel Training und eine spezielle Ernährung, um wie ein "Supermodel" auszusehen. Actio ist also nicht dafür gemacht, Sie schnell dünner zu machen, sondern zu revitalisieren, indem es gespeicherte Giftstoffe entfernt. Das bringt auch eine Menge anderer Vorteile mit sich. Es kann gut sein, dass das, was Sie zuerst zu Actio gebracht hat, der Wunsch war, dünner zu werden. Die Art und Weise, wie Actio Ihnen dabei hilft, dies zu erreichen, hat jedoch noch viele andere positive Auswirkungen. Eine Sache, die viele bemerkt haben, ist, dass einige Arten von emotionalen Belastungen einfach zu „verdunsten“ und für immer zu verschwinden scheinen. Dies geschieht auf folgende Weise: Beginnend in der frühesten Kindheit erlebt jeder im Laufe seines Lebens viele Traumata. Die lebenden Zellen Ihres Körpers nehmen diese auf und verarbeiten und geben sie mit der Zeit wieder ab. Toxine, die in Ihrem Körper gespeichert sind, nehmen ebenfalls Traumata auf, aber da sie nicht lebendig sind, können sie diese nicht verarbeiten. Die Traumata bleiben dann in Ihrem Leben aktiv. Wenn Actio die gespeicherten Toxine allmählich abbaut, haben die alten Traumata nichts mehr, woran sie sich verankern können und verdampfen einfach. Ihr Darm ist das Zentrum Ihrer natürlichen Immunität. Es sollte jedem klar sein, dass diese Organe umso besser funktionieren, je sauberer sie sind. Sie können dies sogar noch verstärken, indem Sie Dr. Häckers "Immune Booster" zusammen mit Actio einnehmen. Wenn Ihre Haut sehr rau und/oder fleckig ist, liegt das daran, dass Ihr Körper Ihre Haut als Notfall-Entgiftungsmethode benutzt, d.h. er drückt Gifte durch die Haut raus. Wenn diese sauren Giftstoffe durch Ihre Haut gehen, verbrennen sie diese. Sobald die Giftstoffe entfernt sind, wird dies aufhören und Ihre Haut wird sich auf natürliche Weise regenerieren. Sie werden auch besser riechen und attraktiver für aktuelle oder potenzielle Partner sein. Sie müssen also nicht dick sein, um von Actio zu profitieren, Sie müssen nur den Wunsch haben, fitter, "jünger" und klarer in Ihrem Körper und Ihrem Geist zu sein." Quelle Karma Singh / ExtremNews