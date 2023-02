Zum Tag der Mandel: 5 Gründe, warum Mandeln gut für Sie sind

Sie sind nicht nur natürlich und lecker, sondern vor allem gesund. Deshalb sind eine Handvoll Mandeln (30g) der ideale Snack, den Sie immer dabeihaben sollten.

Egal ob pur oder geröstet - Mandeln sind absolute Alleskönner. Sie liefern wertvolle Energie und sind reich an gesunden Nährstoffen wie Ballaststoffe, Magnesium, pflanzlichem Protein und Vitamin E. Grund genug also, um die vielseitige Nuss gebührend zu feiern, und zwar am 16. Februar, dem Tag der Mandel! Doch damit nicht genug: Hier kommen fünf gute Gründe, warum Sie Mandeln nicht nur am 16. Februar zelebrieren, sondern täglich in Ihren Speiseplan integrieren sollten:

1. Mandeln versorgen uns mit natürlicher Energie

Oft ist uns gar nicht bewusst, dass die Wahl unserer Lebensmittel sich auch auf unser Wohlbefinden und unsere Energielevel auswirken kann. Die gute Nachricht: Bereits kleine Änderungen in Ihrer Ernährung, beispielsweise eine clevere Wahl Ihres Snacks, können dazu beitragen, dass Sie das bekommen, was Sie brauchen - Energie für den Tag. Wenn Sie sich also schlapp und antriebslos fühlen, essen Sie einfach eine Portion Mandeln (30g) und Sie erhalten einen natürlichen, leckeren Snack, der Sie nicht beschwert. Das pflanzliche Protein und die gesunden Fette in Mandeln helfen, zwischen Mahlzeiten und Meetings durchzuhalten und Sie aus dem Mittagstief heraus zu holen. Mandeln sind zudem reich an Riboflavin (B2) und eine Quelle von Niacin (B3) und Thiamin (B1), die alle zur Energieproduktion im Körper beitragen.

2. Mandeln unterstützen unser Immunsystem

Wenn das Wetter besser wird und die Temperaturen wärmer werden, vergessen wir oft, dass unser Immunsystem das ganze Jahr über Unterstützung benötigt - nicht nur, wenn es draußen kalt und unangenehm ist. Glücklicherweise ist der Verzehr von Snacks, die Nährstoffe enthalten, die unser Immunsystem unterstützen, ein kluger Schachzug. Denn die Aufrechterhaltung gesunder Ernährungsgewohnheiten hilft dem Körper, stark zu bleiben, und eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Immunfunktion. Mandeln enthalten zahlreiche Nährstoffe, die für eine gesunde Ernährung wichtig sind. So sind sie reich an den Mineralien Kupfer und Zink und sie sind eine Quelle für Folsäure und Eisen, die alle eine Rolle bei der normalen Funktion des Immunsystems spielen.

3. Mandeln sind Nährstoffbomben

Ganz nach dem Motto "klein, aber oho" liefern Mandeln 15 essentielle Nährstoffe wie B-Vitamine, Kalium, Kalzium und Zink. Sie liefern pflanzliches Eiweiß sowie gesunde, ungesättigte Fette und wichtige Ballaststoffe. Mandeln sind von Natur aus eine gute Magnesiumquelle, was zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beiträgt. Auch das in Mandeln enthaltene Folat, Niacin, Riboflavin und Eisen können hier helfen. Und wussten Sie, dass Sie mit einer Handvoll Mandeln 60 % Ihrer empfohlenen Tagesmenge des antioxidativen Vitamin E erhalten? Dies kann Ihnen helfen, die Zellen vor oxidativem Stress wie Umweltverschmutzung, UV-Strahlen und anderen Umweltfaktoren zu schützen. Egal also, ob Sie sich vegetarisch bis flexitarisch oder glutenfrei ernähren - Mandeln passen perfekt in jeden Ernährungsplan.

4. Mandeln schützen Ihr Herz

Mit dem Valentinstag und dem Tag der Mandel im gleichen Monat ist das die perfekte Gelegenheit, um unserem Herzen die Liebe zu geben, die es verdient - mit Mandeln! Seit Jahrzenten untersuchen Forscher*innen wie der Verzehr von Mandeln die Herzgesundheit fördert, von ihrer Rolle bei der Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels (ein Schlüsselfaktor für ein gesundes Herz) bis hin zur Reduzierung von Bauchfett[1] und vielen anderen Aspekten. So hat eine Studie beispielsweise gezeigt, dass der Verzehr von Mandeln zu einer signifikanten Senkung des Gesamtcholesterins, des "schlechten" LDL-Cholesterins und der Triglyceride führt, während er keinen signifikanten Einfluss auf den "guten" HDL-Cholesterinspiegel hat. [2] Wir empfehlen daher: Essen Sie Mandeln - Ihr Herz wird es Ihnen danken!

5. Mandeln unterstützen Ihre Schönheit von Innen

Als natürliche Kraftpakete sind Mandeln nicht nur lecker, sondern eine Handvoll (30 g) täglich kann dazu beitragen, dass wir von innen nach außen strahlen. Denn einige Nährstoffe, die in Mandeln stecken, findet man oft auch in Gesichtscremes und anderen Beauty-Produkt. Sie haben vielleicht schon von Niacin in der Hautpflege gehört, aber wussten Sie, dass auch Mandeln dieses B-Vitamin enthalten? Zusammen mit Riboflavin spielt es eine wichtige Rolle bei der Erhaltung normaler Haut. Mandeln enthalten auch Zink, das neben der Haut auch zur Erhaltung von Haaren und Nägeln beiträgt, während Kupfer bei der Pigmentierung von Haut und Haaren eine Rolle spielt. Außerdem fördert das Kupfer in Mandeln die Entwicklung von Kollagen, das der Haut Festigkeit verleiht, und Elastin, das die Flexibilität der Haut ermöglicht.

Greifen Sie also nicht nur am Tag der Mandel zu einer Handvoll der kleinen Kraftpakete, sondern das ganze Jahr, um Ihre Gesundheit und Schönheit von innen heraus zu unterstützen!

Quelle: Almond Board of California (ots)