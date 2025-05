Studie zeigt warum der Mandeldrink die am stärksten wachsende Milchalternative ist

Der Markt für pflanzliche Milchalternativen wächst rasant. Eine von Alpro durchgeführte Studie belegt nun, dass Mandeldrinks ein wichtiger Faktor dieser Entwicklung sind und besonders bei gesundheitsbewussten Verbraucher*innen punkten. Favorit unter den Produkten ist der Alpro Mandeldrink ohne Zucker.[2]

Im boomenden Markt für pflanzliche Getränke zählen Mandeldrinks zu den großen Gewinnern - tatsächlich treibt ihr Wachstum sogar die gesamte Branche voran. Im März 2025 stieg der Umsatz des Mandeldrinkmarktes um 43 Prozent, während der Haferdrinkmarkt lediglich ein Plus von 0,7 Prozent verzeichnete (jeweils im Vergleich zum Vorjahr). Damit ist Mandel die am stärksten wachsende pflanzliche Milchalternative.[3]

Alpro-Studie und Marktdaten: Mandeldrink als Favorit der Verbraucher

Auch laut einer von Alpro beauftragten Studie[4], die vom 11. bis 17. März 2025 unter 2000 Erwachsenen in Deutschland durchgeführt wurde, konsumieren 46 Prozent der Mandeldrink-Nutzer*innen heute mehr von dem Drink als noch vor drei Jahren. Geschätzt werden vor allem der milde Geschmack, die vielseitige Anwendbarkeit sowie gesundheitliche Vorteile. Besonders beliebt ist der Drink bei den 18- bis 34-Jährigen, die verstärkt auf Nährwerte und Umweltverträglichkeit achten. Auch die Altersgruppen ab 35 Jahren entdecken Mandeldrinks zunehmend für sich.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie: 26 Prozent der Teilnehmenden verzichten beim Frühstück bewusst auf Zucker, 40 Prozent versuchen zumindest, ihn zu begrenzen. Daher sind Mandeldrinks mit niedrigem Kaloriengehalt - gerade zuckerfreie Varianten - eine ideale Wahl für alle, die Wert auf eine ausgewogene Ernährung und einen bewussten Lebensstil legen.

Alpro ist Marktführer im Bereich Mandeldrinks (59 Prozent). Favorit unter den Produkten ist der Alpro Mandel ohne Zucker, der in seinem Segment neue Maßstäbe setzt: Er ist vegan, gluten- wie laktosefrei und mit 39,9 Prozent Marktanteil der bevorzugte Mandeldrink der Deutschen. [3 ]

Was den Alpro Mandeldrink ausmacht

Tiina Decker, Ernährungswissenschaftlerin bei Danone, erklärt: "Alpro Mandeldrinks sind zuckerarm und enthalten weniger Kalorien als etwa Haferdrinks. Der Alpro Mandeldrink ohne Zucker kommt sogar komplett ohne Zucker und Kohlenhydrate aus. Durch die ungesättigten Fettsäuren punktet der Drink mit einem ernährungsphysiologisch wertvollen Fettsäureprofil. Und nicht zu vergessen: Wie alle Alpro Drinks enthalten auch die Mandeldrinks wichtige Vitamine wie Vitamin B12, D und E sowie Calcium."

Zudem eignet sich der Alpro Mandeldrink ohne Zucker für Personen mit bestimmten Allergien oder Unverträglichkeiten, etwa gegenüber Kuhmilch, Gluten oder Soja. Darüber hinaus ist er die perfekte Basis für leckere Proteindrinks oder trendige Rezepte wie Iced Matcha. In einer Erhebung des Testinstituts "Oh! Of the day" werden die Alpro Mandeldrinks von 98 Prozent weiterempfohlen.[5]

Alpro Vielfalt für jeden Geschmack und angereichert mit wichtigen Nährstoffen

Alpro steht dank jahrzehntelanger Expertise für hochwertige pflanzliche Ernährung in all ihren Facetten. Neben dem klassischen Mandeldrink und dem Mandeldrink ohne Zucker umfasst das Sortiment verschiedene andere Pflanzendrink-Varianten auf Basis von Hafer, Soja und Kokos.

Die Alpro Pflanzendrinks und pflanzlichen Joghurtalternativen können dabei unterstützen, den eigenen Speiseplan abwechslungsreicher zu gestalten und sind auf die Bedürfnisse von Menschen, die sich vegan/vegetarisch/flexitarisch ernähren zugeschnitten. Nahezu alle für den täglichen Verzehr geeigneten Alpro Produkte sind jeweils mit wichtigen Nährstoffen wie Calcium und wichtigen Vitaminen wie B12, B2 oder D angereichert und orientieren sich damit an den Handlungsempfehlungen für pflanzliche Milchalternativen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Deshalb sind Alpro Produkte eine gute Möglichkeit, sich auf einfache und schmackhafte Weise mit Nährstoffen zu versorgen und sogar mögliche Versorgungslücken auszugleichen.

[1] Nielsen, Marktführer Mandelmarkt, Umsatz, LEH exkl. Discount, Mar 25

[2] Opinium (2025). Im Auftrag von Danone.

[3] Nielsen, Umsatz, LEH exkl. Discount, L3M Mar 25.

[4] Calciumquelle. Calcium wird für die Aufrechterhaltung normaler Knochen benötigt. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind für eine gute Gesundheit empfehlenswert.

[5] Weiterführende Informationen unter www.ohoftheday.com/testberichte/alpro-mandel.305

