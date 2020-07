Studie: Pistazien wirken sich positiv auf Ernährungsumstellung und Körperzusammensetzung aus

Der Verzehr von Nüssen wie Pistazien wirkt sich günstig auf die Gewichtsreduktion und Körperzusammensetzung aus. Eine jetzt im Nutrients veröffentlichte Studie* zur verhaltensbezogenen Ernährungsumstellung weist bei den Teilnehmer einen Gewichtsverlust, die Senkung des Blutdrucks und die Abnahme des Taillenumfangs nach.

Bereits mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Pistazien bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts hilfreich sind oder keine Gewichtszunahme verursachen. Dies ist die erste Studie, die die Rolle von Pistazien als Teil eines Gewichtsverlustplans in einer realen Umgebung analysiert.



Forscher der University of California in San Diego untersuchten in dieser Studie mit 100 gesunden, übergewichtigen und fettleibigen Personen, ob US-Pistazien als Teil eines Gewichtsverlustprogramms verwendet werden können. Alle Teilnehmer erhielten allgemeine Ratschläge zur Gewichtsreduktion in Bezug auf Ernährung und Verhalten sowie Anweisungen zur Steigerung ihrer körperlichen Aktivität. Die Hälfte der Teilnehmer nahm 50 Gramm Pistazien in die tägliche Ernährung auf ("Pistazien-Gruppe"), die andere Hälfte nicht ("Kontroll-Gruppe").

Die Forscher haben zu Beginn und am Ende der viermonatigen Studie die Gesundheitsindikatoren, Diät- und Labortests der Teilnehmer auf das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen analysiert. Danach verloren beide Gruppen etwa fünf Prozent ihres Körpergewichts und beide verringerten signifikant ihren Taillenumfang sowie den Body-Mass-Index (BMI). Taillenumfang und BMI sind Indikatoren für Fettleibigkeit und für Risiken wie Diabetes und Herzerkrankungen. Die "Pistazien-Gruppe" nahm nicht nur ab, sie hatte einen niedrigeren systolischen und diastolischen Blutdruck, eine erhöhte Ballaststoffaufnahme und einen geringeren Süßigkeitenverbrauch als die Kontrollgruppe. Die "Pistazien-Gruppe" hatte auch höhere Blutspiegel der antioxidativen Carotinoide Lutein, Alpha- und Beta-Carotin und ein gesünderes Verhältnis von mehrfach und einfach ungesättigten Fettsäuren zu gesättigten Fettsäuren.

Laut der Studienleiterin Cheryl Rock PhD, RD, "ergänzt diese Studie die Evidenz, dass US-Pistazien ein Bestandteil einer Diät zur Gewichtsreduktion sind, die Aufnahme wichtiger Nährstoffe erhöhen und ein gesundes Ernährungsverhalten fördern können".

Studien haben gezeigt, dass US-Pistazien mit ihrem Nährstoffmix viele gesundheitliche Vorteile haben. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Pistazien alle neun essentiellen Aminosäuren enthalten und damit ein vollständiges Protein für Menschen ab fünf Jahren sind. Dies wurde nachgewiesen, als die Proteinqualität von Pistazien von der University of Illinois analysiert wurde. Pistazien enthalten einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, die Phytonährstoffe Lutein und Zeaxanthin, die die Augen vor blauem Licht und ultraviolettem Licht schützen, und sind eine gute Quelle für Ballaststoffe und Vitamin B6. Weitere Informationen und Studien finden Sie unter AmericanPistachios.de.

* Cheryl L Rock et al: Effects of Pistachio Consumption in a Behavioral Weight Loss Intervention on Weight Change, Cardiometabolic Factors, and Dietary Intake, Nutrients, 20/07/20

Quelle: American Pistachio Growers (ots)