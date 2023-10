Pestizide im Brot

Unsichtbar und geruchlos: Auf Getreide-Feldern werden massenhaft Pestizide eingesetzt. Dies gefährdet nicht nur Insekten und Pflanzen, wir essen auch Brot mit vielen Pestizidrückständen. Zusammen als Kund:innen fordern wir: Rewe, Aldi und Co. müssen ihre Marktmacht nutzen und auf pestizidfreies Brot, Mehl und Müsli umstellen! Dies schreibt die NGO "foodwatch" in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: „Bienen helfen!“ [1], „Heute für morgen“ [2] oder „Verantwortung übernehmen“ [3] - Rewe, Aldi, Lidl und Co. schreiben Nachhaltigkeit in ihren Märkten ganz groß. Doch dass das Müsli, Mehl und Brot in ihren Regalen einen Großteil des deutschen Pestizidverbrauchs verursacht, steht nirgendwo. [4] Dies gefährdet nicht nur Bienen und Wildblumen, sondern führt zu Rückständen der Ackergifte in Brot und Müsli, die auf unserem Teller landen. [5]

Dabei sind die versprühten Pestizide auf den Feldern völlig unnötig. Neue foodwatch-Recherchen zeigen: Es gibt kostengünstige und einfache Alternativen zur Schädlingsbekämpfung bei Getreidekulturen, wie Weizen oder Gerste. [6]

Pestizidfreie Getreideproduktion ist also möglich, und nicht nur das: Sie findet bereits statt! Die Supermarktkette Migros in der Schweiz ist beispielsweise ein Vorreiter für die pestizidfreie Produktion von Brot. [7]

Doch bei einem Großteil, der von foodwatch untersuchten Supermärkte, ist das anders: Trotz aller Werbung für Biodiversität haben Supermarkt-Ketten keine konkreten Maßnahmen gegen Pestizide in Brötchen und Mehl.

Zusammen, als Kund:innen der Supermärkte, fordern wir: Lasst eure grüne Werbung Wirklichkeit werden und stellt euer Getreidesortiment jetzt auf pestizidfreien Anbau um. Für Brot ohne Pestizide und gegen Ackergifte auf Weizenfeldern!



Gegen Pestizide auf dem Feld!



45% - so viel aller verwendeten Pestizide werden auf Weizen- und Gerstenfeldern eingesetzt, die mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland bedecken. [8] Diese riesige Anbaufläche für Getreide gehört damit zu den größten Verbrauchern von Pestiziden. Ein pestizidfreier Getreidesektor würde nicht nur die Hälfte der deutschen Anbauflächen retten, sondern auch die Pestizidrückstände in den Getreideprodukten reduzieren.

Insgesamt enthalten ein Drittel aller Getreide-, Mehl- und Brotproben aus der gesamten EU, Rückstände von 65 unterschiedlichen Pestiziden. [9] Ob und wie häufig Pestizide in Getreide gefunden wird, variiert erheblich. Emmer und Roggen enthalten sie seltener (<10%), während in Weizenbrot und -brötchen fast 90% betroffen sind. [10]

Unterschreiben Sie jetzt und fordern Sie die Supermärkte auf, auf pestizidfreies Getreide umzustellen – ein einfacher Schritt, der Feldvögel und Insekten rettet!

P.S: Vier bis sechs Mal – so oft werden Getreidefelder in der Wachstumsperiode mit unterschiedlichen Pestiziden besprüht. Ackergifte, auf die einfach verzichtet werden könnte. [11] Fordern Sie Rewe, Aldi und Co. mit Ihrer Unterschrift auf, ihr Getreidesortiment umzustellen!

Quelle: foodwatch