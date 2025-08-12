Heiß auf Weihnachten: Warum Lebkuchen jetzt schon Saison hat

Ein Blick ins Supermarktregal überrascht in diesen Tagen: Zwischen Grillsoßen und Limonade stapeln sich Lebkuchenherzen, Spekulatius und Dominosteine. Was früher erst im Herbst Einzug hielt, ist inzwischen fester Bestandteil des Spätsommerangebots. Der Grund: Weihnachtssüßigkeiten im August sind kein Fehlgriff, sondern kalkulierte Strategie.

Viele Verbraucher verbinden mit Lebkuchen nicht nur den Advent, sondern auch Geborgenheit und Kindheitserinnerungen. Diese Emotionen funktionieren unabhängig von der Jahreszeit - und genau darauf setzen Hersteller und Händler. Hinzu kommt die praktische Seite: Das würzige Gebäck ist monatelang haltbar, wodurch sich Produktion und Verkauf problemlos vorziehen lassen.

Besonders in touristisch geprägten Regionen sind Lebkuchen das ganze Jahr über gefragt. Internationale Gäste nutzen die Gelegenheit, ein Stück deutscher Weihnachtstradition als Souvenir mitzunehmen. Gleichzeitig dienen die warmen Monate vielen Bäckereien als Testphase: Neue Füllungen, exotische Gewürze oder kreative Formen können jetzt ausprobiert werden, bevor im Winter die Hauptsaison startet.

Warum gibt es Weihnachtssüßigkeiten schon so früh?

Diese Faktoren sorgen dafür:

Hohe Nachfrage von Kunden bereits Monate vor Weihnachten

Handelslogistik: Umstellung der Regale nach der Sommersaison

Längere Verkaufszeit sorgt für höheren Umsatz

Frühe Produktionszyklen: rechtzeitige Herstellung und Verteilung großer Mengen

Lange Haltbarkeit von Lebkuchen, Spekulatius & Co.

Emotionale Bindung: Weihnachtsduft funktioniert ganzjährig

Quelle: Präsentefee (ots)