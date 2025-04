Gemüse, Kräuter und Obst aus dem eigenen Garten

Wer in seinem Garten ein Eckchen für Gemüse, Obst oder auch Kräuter einplant, kann sich über eine frische Ernte und gesunden Genuss freuen! Kräuter zaubern feine Aromen in köstliche Speisen, sie betören mit ihrem Duft, und schmücken Beete und Töpfe mit ihren unterschiedlichen Blattstrukturen und Blüten. Bei Pflanzen-Kölle erwartet die Besucher eine einzigartige Auswahl an Bio-Kräutern in vielen verschiedenen Sorten und Arten.

Frische Kräuter sind ein purer Genuss für Körper und Seele. Durch ihren intensiven Geschmack und einmaligen Duft verwöhnen sie alle Sinne. Besonders in der Küche sind sie als frische Zutaten und außergewöhnliche Gewürze sehr beliebt. Wichtig ist dabei die Verwendung von Bio-Kräutern, diese sind deutlich geschmacks- und geruchsintensiver als herkömmliche Kräuter und durch ihre ökologische Kultur gesünder für unseren Organismus. In der eigenen Bio-Gärtnerei von Pflanzen-Kölle werden die schmackhaften und aromatisch duftenden Bio-Kräuter kultiviert. Sie sind besonders widerstandsfähig und wohlschmeckend. Mit den Tee-, Grill-, Salat- und Cocktailkräutern lässt sich so ganz einfach ein eigenes Kräuterreich auf Balkon, Terrasse oder im heimischen Garten schaffen. Die passende Kräutererde sowie der Kräuterdünger von Pflanzen-Kölle sind optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Arten abgestimmt und sorgen für ein gesundes Wachstum und eine reiche Ernte. Erntespaß ohne große Mühe erhält man auch mit der Anzucht und dem Anbau von Gemüse auf dem Balkon und im Garten. Es ist faszinierend, zu beobachten,wie sich aus einem Samenkorn eine Pflanze entwickelt. Besonders für Kinder ist es spannend zu sehen, wie schnell beispielsweise Kresse oder Radieschen aus eigener Anzucht geerntet werden können. Egal ob groß oder klein, in jedem Garten findet sich ein Platz für Gemüse. Selbst auf dem Balkon kann man mit wenigen Handgriffen Gemüse anbauen und schon nach kurzer Zeit die erste Ernte verspeisen. Jetzt Pflanzen in Balkonkästen, Pflanztöpfen oder in ein Hochbeet säen und schon bald kann man frisches Gemüse ernten! Nutzgarten: Im Nutzgarten werden hauptsächlich Gemüse und Kräuter angebaut. Je nach Größe des Gartens kann es bis hin zur Selbstversorgung reichen. Für die dauerhafte Bewirtschaftung ist eine Planung empfehlenswert. So stellt man sicher, dass die Kulturen von Jahr zu Jahr auf anderen Flächen stehen. Diese Fruchtfolge ist wesentlich für den Erfolg im Gemüsegarten verantwortlich.Wichtig ist auch, auf die Bedürfnisse der einzelnen Arten zu achten. Wichtige Kulturen im Nutzgarten sind Paprika, Zucchini, Kartoffeln, Kohl, Tomaten, Möhren und alle Arten von Salat. Häufig finden sich auch Rhabarber und Beerensträucher in dieser Art von Garten. Naschgarten: Zwischen Sträuchern, Blumen, Hecken und Rasen gibt es einige Quadratmeter für Cocktailtomaten, Kräuter, Pflücksalat und Beerenobst. Mit einer Vielfalt an Pflanzen kann man den puren Geschmack der saisonalen Ernte erleben. Besonders Erdbeeren, Tafeltrauben, Kiwi, Heidelbeeren, Feigenbäume, Radieschen, Basilikum, Petersilie, Pflücksalat und alle Arten von Zwergobst sind hier zu finden. Auch winterharte Kräuter, die Jahr für Jahr im Pflanzkübel stehen, sind beliebte Vertreter im Naschgarten. Aber auch ohne Garten kann man Gemüse und Kräuter ernten. Wohnt man in der Stadt und hat nur eine Terrasse oder einen Balkon, dann kann man mit kreativen Tricks den begrenzten Raum effektiv nutzen und mit der richtigen Sortenauswahl eine große Vielfalt ernten. Hochbeete in verschiedenen Ausführungen und Größen bieten sich hierfür bestens an. Auch in Pflanzkübeln und Balkonkästen lässt sich Gemüse prima anbauen. Lange Gartenfreude mit Obstbäumen und Obststräuchern: Ob Beerensträucher oder Obstbäume - Obstpflanzen versorgen uns mit frischen Früchten und passen in jeden Garten. Sie sind mehrjährig und ihre schönen Blüten sind auch für hungrige Bienen und Bestäuber-Insekten eine besonders wichtige Nahrungsquelle im Frühling. Obstgehölze gedeihen nicht nur im Garten, auch für den Balkon findet man in den Gartencentern von Pflanzen-Kölle die richtige Pflanze. Alle einheimischen Obstgehölze sind winterhart, nur Zitruspflanzen aus wärmeren Herkunftsgebieten benötigen eine frostfreie Überwinterung. Die größte Auswahl an Obst gibt es für den Garten. Die mehrjährig wachsenden Obstgehölze liefern nicht nur eine leckere Ernte, sie sind auch ideal für die Gestaltung eines Gartens geeignet. So lässt es sich unter einem Apfelbaum schattig sitzen oder mit einer rankenden Kiwi kann ein Sichtschutzelement oder Pavillon begrünt werden. Für kleine Gärten eignet sich Säulenobst bestens. In großen Kübeln kann Säulenobst auch auf dem Balkon oder der Terrasse stehen. Neben den Obstbäumen mit ihren breiten Baumkronen oder dem schlanken Säulenobst findet man bei Pflanzen-Kölle auch Fruchtgehölze mit anderen Wuchsformen, die sich für verschiedene Zwecke nutzen lassen. So eignet sich Zwergobst bestens für Orte, an denen wenig Platz zur Verfügung steht, wie beispielsweise Balkone. Die richtige Wahl für eine sonnenbeschienene Wand oder eine Pergola sind rankende Obstpflanzen wie Tafeltrauben oder Kiwi. Die Kletterpflanzen sind mit einer einfachen Rankhilfe aus Stahlseilen oder Holzstreben zufrieden und wachsen in einem Jahr bis zu 1,50 m. Brombeeren bilden schnell undurchdringliche Heckenpflanzen. Die dornenlosen Sorten 'Navaho' und 'Black Satin' machen die Ernte leichter. Auch Himbeeren wachsen schnell und erobern mit der Zeit große Flächen. Um unerwünschten Ausläufern vorzubeugen, empfiehlt sich eine Rhizom-Sperre. Wenn man nur wenig Platz hat und die Höhe nutzen möchte, bilden die Erdbeere 'Fragoo® Toscana' und andere öftertragende Erdbeeren in Ampeln als Hängeobstpflanzen lange Ausläufer, die den ganzen Sommer über pinke Blüten und schmackhafte Früchte liefern. Auch die Zwerg-Hängebrombeere 'Little Black Prince' bildet eine grüne Kaskade mit roten bis schwarzen Früchten. So einfach kann der heimische Garten, Balkon oder Terrasse zum Naturerlebnis und zur Entspannungs-Oase werden in dem man die Hektik und den Stress im Alltag bestens hinter sich lassen kann!