Gregor's Superfood: Glutenfreies Brot mit Superkraft - natürlich, nährstoffreich & mit viel Liebe gebacken

Wer glutenfreies Brot kauft, kennt oft den Kompromiss: bröselig, nährstoffarm, geschmacklich fad. Gregor's Superfood beweist, dass es anders und vor allem besser geht: mit hochwertigen Superfood-Zutaten, 100 % glutenfrei, vegan, ohne Hefe, ohne Zusatzstoffe, auch ohne Reis- oder Maismehl und mit handwerklicher Sorgfalt hergestellt.

Gregor Lenze, Gründer, Koch und Küchenmeister, hat sich ganz dem gesunden, verträglichen Brotgenuss verschrieben. Mit einer Sondergenehmigung der Bäckerinnung kreiert er seit 2017 in seiner Hamburger Backstube Brote und Backmischungen, die nicht nur glutenfrei und vegan, sondern auch besonders nährstoffreich sind. Er kombiniert traditionelle Backkunst mit hochwertigen Superfood-Zutaten. Die Rezepturen enthalten unter anderem Zutaten wie Baobab, Hanf, Moringa, Zedernuss, Flohsamenschalen, Chia oder Kastanienmehl - alles Zutaten, die wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe liefern.

"Glutenfrei" bedeutet kein Verzicht. Unsere Brote sind echte Lebensmittel mit Mehrwert - für Körper, Geschmack und Gesundheit. "Sie sind nicht nur 100 % glutenfrei, vegan und besonders köstlich, sondern auch ein wertvoller Beitrag zu einer bewussten und gesunden Ernährung", sagt der Chef Gregor Lenze.

Gesund genießen - ohne Kompromisse

Ob bei Zöliakie, Glutenunverträglichkeit oder einfach aus bewusster Ernährung heraus: Gregor's Brote bieten eine verträgliche und hochwertige Alternative zum klassischen Brot. Im Sortiment: über 70 Rezepturen - alle vegan - die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind. Gregor lässt sich dabei häufig direkt von Kund:innen inspirieren, die bestimmte Zutaten nicht vertragen oder besondere Wünsche haben. Auf Konservierungsstoffe oder Füllstoffe wird konsequent verzichtet. Bei Gregor sind alle Produkte:

100 % glutenfrei

frei von künstlichen Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und Zucker jeder Art

vegan

handgefertigt vor Ort in Hamburg

Ein besonderes Plus: Die Brotteige ruhen bis zu 24 Stunden, was sie besonders bekömmlich macht.

Regional verwurzelt, aber nicht nur deutschlandweit erhältlich, die Backmischungen und Brote werden auch ins Ausland verschickt.

Seit sieben Monaten betreibt Gregor in Hamburg (Gerhofstraße 2-8) seinen neuen Laden - mitten in der Hamburger Innenstadt. Dort gibt es nicht nur das beste Brot, sondern auch die berühmtesten Zimtstangen der Stadt. "ADIS-ZIMTSTANGEN"! Ob mit Marzipan-, Schokoladen- oder Rosinen-Füllung: Gregors Zimtstangen sind ein echtes Highlight. In seinem Cafe haben Kund*innen zudem die besondere Gelegenheit, oft direkt vom Chef persönlich beraten und bedient zu werden - professionell, herzlich und mit echter Leidenschaft. Wer mag, kann die vielfältigen Brote und viele weitere Köstlichkeiten gleich vor Ort bei einer Tasse Kaffee oder Tee genießen. Neben dem Verkauf stehen Aufklärung und Beratung im Mittelpunkt: Kund*innen erhalten umfassende Informationen zu den Zutaten, ihrer Wirkung und ihrer sinnvollen Anwendung im Alltag.

Für alle anderen gibt es den 24/7-Online-Shop: Unter www.gregors-superfood.de kann man fertige Brote oder Backmischungen einfach und bequem bestellen und nach Hause liefern lassen. Ideal für alle, die eine gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren möchten. Besonders empfehlen wir Amelies Brainbits: das Probierpaket mit 7 Brotriegeln - perfekt, um die Vielfalt kennenzulernen.

Erstbesteller erhalten aktuell 5 % Willkommensrabatt beim Newsletter-Abonnement. Gregors Superfood tut gut!

Quelle: Gregors Superfood (ots)