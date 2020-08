Die besten jetzt verfügbaren PlayStation-Spiele

Die Playstation 5 ist nach der PS 4 eine ausgereifte Plattform mit einer umfangreichen Auswahl beeindruckender Spiele. Einige der alten Titel werden sogar noch besser auf der neuen Konsole laufen, die voraussichtlich in dieser Urlaubssaison erscheinen wird. Die meisten Spiele und Konsolen finden Sie in deutschen Webshops.

Hier präsentieren wir Ihnen die Auswahl unserer besten Spiele für die PS 5, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Unbekannt 4: Das Ende eines Diebes

Hier stecken Sie wieder in den Schuhen von Nathan Drake, und alles, was Sie berühren, wird auf spektakuläre Weise auseinanderfallen. Die Entwickler haben sich große Mühe gemacht, und es ist immer wieder beeindruckend zu beobachten, wie Holz unter dem Kugelregen in Stücke zerbricht. Das Action-Adventure ist jetzt vier Jahre alt, aber es sieht immer noch außergewöhnlich aus.

Der Spinnenmann des Wunders

Das unglaubliche Aussehen, die riesige Welt mit der aufregenden Action und das fröhliche und unterhaltsame Gameplay machen Spider-Man zu einem der besten Spiele für die Sony-Konsolen. Das Spiel hat eine großartige Geschichte, jede Menge Humor, verschiedene DLCs, und man kann es einfach unzählige Stunden lang spielen.

Red Dead Einlösung 2

Das außergewöhnliche Open-World-Spiel ist eines der wahren Meisterwerke mit einer realistischen Welt und einer bemerkenswerten Geschichte hinter der beeindruckenden Grafik. Wenn Sie in das Red Dead-Universum eintauchen, können Sie sehr lange im Rockstars-Spiel bleiben.

Gott des Krieges

Der achte Teil dieses legendären Spiels spielt sich im alten Norwegen ab und folgt der nordischen Mythologie. Spiel des Jahres 2018 für viele Kritiker, dieses Third-Person-Action-Abenteuer brachte Veränderungen mit einer schulterfreien Kamera und einer stärkeren Betonung der magischen Streitaxt anstelle von Doppelketten-Klingen. Herausfordernde Kämpfe, große Rätsel und Endgegnerkämpfe sind für dieses Franchise nach wie vor unerlässlich.

Der Letzte von uns 2

Die Fortsetzung des erfolgreichen Last of Us-Spiels bringt eine Third-Person-Perspektive mit befriedigendem Kampf in das postapokalyptische Amerika. Das Spiel mischt brutale Gewalt mit einer hervorragenden, herzerwärmenden Geschichte. Die Spielmechanik ist einzigartig mit vielen Gameplay-Funktionen, der Entwicklung von Fähigkeiten und anderen RPG-Funktionen.

Dunkle Seelen 3

Das Dark Souls-Franchise ist bekannt für sein schwieriges, faires, aber anspruchsvolles Gameplay. Es ist definitiv das beste Dark Souls-Spiel mit verbesserten Kämpfen. Es fordert dem Spieler Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ab. Es ist ein Muss für jeden RPG-Liebhaber.

Weitere Qualitätsspiele

Die Liste der Qualitätsspiele für die PS 4-Konsole ist enorm, und einige der bemerkenswertesten Spiele, die wir erwähnen sollten, sind Final Fantasy 15, Fortnite, Wolfstein 2: Der neue Koloss, Der Aufstieg des Grabräubers, Assassins Creed Odyssey, Destiny 2, The Division 2, Ghost of Tsushima und viele andere.



