Lohnt es sich, auf Wifi 6E upzugraden?

Der jahrelang vorherrschende Standard der drahtlosen Netzwerkverbindungen, Wifi 5, wird zunehmend durch den Nachfolger Wifi 6 abgelöst. Höhere Geschwindigkeiten dank neuer 6 GHz Technologie, eine verbesserte Sicherheit und die problemlose Kommunikation mit mehreren Geräten sind einige Vorteile, die das Upgrade mit sich bringt. Nun besteht außerdem die Möglichkeit, auf die Erweiterung von Wifi 6 aufrüsten, die durch den Großbuchstaben E gekennzeichnet wird. In diesem Artikel schauen wir uns Wifi 5, Wifi 6 und Wifi 6E im Vergleich an, damit Sie für sich entscheiden können, ob sich die Investition in die fortschrittlichere Technik lohnt.

Ist Wifi 6 ein Must-Have fürs Surfen und Spielen im Online Casino? Bevor wir die Frage beantworten, ob es sich lohnt, auf die Erweiterung upzugraden, macht es Sinn, sich zunächst einmal mit den Unterschieden von Wifi 5 und Wifi 6 zu befassen. Wenn Sie nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren einen neuen Router gekauft haben, werden Sie vermutlich noch von Wifi 5 oder einem noch älteren Standard Gebrauch machen. Mit den Vorteilen von Wifi 6 profitieren alle Nutzer, die Streamingdienste und Gamingplattformen benutzen. Die Spiele, die in den Trustly Casinos für Anfänger und erfahrene Spieler im Programm sind, werden immer komplizierter. Einige enthalten Videosequenzen und aufwendige Sonderfunktionen, die definitiv mit einer starken Wifi-Verbindung besser laufen. Gleiches gilt für die Gamer, die sich aufwendig gestalteten Ego-Shootern oder Open-World-Games hingeben, die über die Cloud geladen werden.

Geschwindigkeit Die höhere Geschwindigkeit von Wifi 6 stellt in den meisten Fällen einen eher untergeordneten Vorteil dar. Zwar hört sich die maximale Übertragungsrate von 10 Gbps im Vergleich zu vorherigen 7 Gbps nach einer deutlichen Steigerung an, doch ist diese im täglichen Internetgebrauch oft gar nicht spürbar. Lediglich bei der Übertragung riesiger Datenmengen würde man von der Schnelligkeit, die Wifi 6 mit sich bringt, profitieren. Beim Streaming von Serien und Filmen oder beim Spielen von Videospielen hingegen, reicht die Geschwindigkeit von Wifi 5 locker aus. Egal ob Sie den Blockbuster auf Amazon Prime in HD anschauen oder die grafisch ansprechenden Live-Dealer-Spiele im Online Casino wie Unibet Österreich spielen, es wird mit dem herkömmlichen Wifi-Standard zu keinen Verzögerungen kommen.

Sicherheit Die Sicherheit ist ein Pluspunkt, durch den sich Wifi 6 von Wifi 5 abhebt. Ersteres ist durch die aktuelle Verschlüsselungstechnik WPA3 ausgestattet, während der Vorgänger noch auf WPA und WPA2 baut. Wer allerdings allein wegen des Sicherheitsaspektes nicht aufrüsten möchte, kann auch seinem alten Router ein Software-Update verpassen. Weitere Features Ein besonderes Feature von Wifi 6 ist das erweiterte Kanalmanagement. Durch die vorhandenen Subkanäle können zahlreiche Geräte mit dem gleichen Netzwerk verbunden werden, ohne dass dies zu Überlastung führt. Gerade in großen Haushalten mit mehreren Smartphones, Laptops und IoT-Haushaltsgeräten kann dies einen deutlichen Vorteil darstellen. Eine weitere revolutionäre Funktion ist die Target Wake Time (TWT), durch die wifi-fähige Geräte automatisch in den Ruhemodus versetzt werden können, wenn diese aktuell keine WLAN-Aktivität aufweisen. Dadurch wird nicht nur Strom gespart, sondern auch die Lebenszeit der Batterien in den verschiedenen Geräten verlängert. Zwischenfazit Vor allem die zusätzlichen Features von Wifi 6 stellen Vorteile dar, die für ein Upgrade sprechen. Ein Muss ist der Wechsel jedoch nicht, da Wifi 5 weiterhin treue Dienste leistet, insbesondere wenn es um die Geschwindigkeit der Datenübertragung geht. Was hat es nun mit Wifi 6E auf sich? Die Erweiterung von Wifi 6 bezieht sich auf ein zusätzliches Frequenzband. Während bisher 2,4 GHz und 5 GHz genutzt wurden, kommt nun 6 GHz als drittes Frequenzband hinzu. Konkret wirkt sich dies in der Reduktion von Verbindungs- und Überlastungsproblemen aus und außerdem weitet sich die Kanalspanne auf bis zu 160 MHz aus. Eine höhere Geschwindigkeit ergibt sich dadurch nicht, wohl aber eine geringere Latenzzeit. Ein Ping von weniger als 2 Millisekunden soll mit Wifi 6E gewährleistet sein ‒ vorausgesetzt der Router befindet sich im selben Raum. Dicke Wände, wie sie in deutschen Haushalten der Fall sind, beeinträchtigen das dritte Frequenzband nämlich erheblich.

Bild: Unsplash

Fazit: Lohnt sich Wifi 6E Der Sprung von Wifi 6 zu Wifi 6E ist allenfalls ein kleiner. Das erweiterte Frequenzband bringt kaum Vorteile mit sich, die dem 08/15-Internetuser einen nennenswerten Vorteil einfahren. Verfügen Sie also bereits über Wifi 6, wird sich das Upgrade eher nicht lohnen. Haben Sie hingegen einen Wifi 5 Router, können Sie abwägen, ob die zusätzlichen Features des neuen Standards attraktiv für Sie sind. Sollte Ihr Router noch älter sein und nur über Wifi 4 verfügen, ist es allemal Zeit, über eine Aufstockung nachzudenken. Denn gerade die Gamer, die ruckelfreie Spiele genießen wollen, müssen eine sehr gute Wifi-Verbindung haben. Viele Spiele werden heute über die Cloud gezockt. Gibt es also keine Top-Verbindung kann das Spielen zur Qual werden.

