ICANN-verwaltete Root-Server-Cluster zur Stärkung der afrikanischen Internet-Infrastruktur

ICANN ermöglicht mit der Installation eines Clusters schnellere und stabilere Verbindungen in Kenia. Internetnutzer in Afrika werden bald von einem schnelleren Zugang und einem besseren Schutz vor Cyberangriffen profitieren, dank der Installation von zwei Root-Server-Clustern.

Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die globale gemeinnützige Organisation, die das Domänennamensystem koordiniert und eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung eines globalen, interoperablen und sicheren Internets spielt, gab bekannt, dass sie zwei neue ICANN Managed Root Server (IMRS) Cluster in Afrika installieren und verwalten wird, von denen einer in Kenia stehen wird. Dies ist die erste Investition der ICANN in Afrika überhaupt.

Heute haben 33 Prozent der Bevölkerung in Afrika Zugang zum Internet. Nach Angaben der International Telecommunication Union (ITU) stieg die Zahl der Internetnutzer in Afrika zwischen 2019 und 2021 um 23 Prozent. Dieses Wachstum wird durch eine digital versierte, junge und gebildete städtische Erwerbsbevölkerung angetrieben, für die die Annahme und Nutzung von Online-Diensten zur zweiten Natur geworden ist.

Durch die Installation der IMRS-Cluster werden entscheidende Kapazitäten zur Unterstützung der wachsenden Internetnutzung in ganz Afrika geschaffen. Dies wiederum wird das Wirtschaftswachstum unterstützen und Chancen für einen großen Teil der neuen Internetnutzer bieten. Die Cluster sorgen dafür, dass Internetanfragen aus Afrika innerhalb der Region beantwortet werden können und nicht von Netzen und Servern in anderen Teilen der Welt abhängig sind. Dadurch werden Latenzzeiten verringert und die Internetnutzung in der gesamten Region verbessert.

„Der Ausbau unserer Infrastruktur in Afrika steht im Einklang mit der Aufgabe der ICANN, dafür zu sorgen, dass das Internet weltweit sicher, stabil und widerstandsfähig bleibt", sagte Göran Marby, Präsident und CEO der ICANN. „Die Einrichtung von Clustern in Afrika ist ein wichtiger Schritt zur Förderung des Internetzugangs und zur Stärkung der Internet-Stabilität auf dem gesamten Kontinent. Dies konnte natürlich nur mit der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft erreicht werden. Wir sind dem kenianischen Ministerium für IKT, Innovation und Jugendangelegenheiten dankbar für seine Unterstützung bei der Einrichtung des IMRS-Clusters in seinem Land und für sein Engagement, das Internet auf dem Kontinent voranzubringen."

Indem sie eine sinnvolle Konnektivität in Afrika ermöglicht, trägt die ICANN - ein Mitglied des Telecommunication Development Sector (ITU-D) der Internationalen Fernmeldeunion - auch zum Ziel der Initiative Partner2Connect Digital Coalition bei, schwer erreichbaren Gemeinschaften Konnektivität und digitale Transformation zu bringen.

„Die Partner2Connect Digital Coalition bietet dem IKT-Sektor die Möglichkeit, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, neue Partnerschaften zu initiieren und die Ressourcen zu mobilisieren, die für die Vernetzung derjenigen benötigt werden, die noch offline sind", sagte Doreen Bogdan-Martin, Direktorin des ITU-Büros für Telekommunikationsentwicklung. Ich begrüße das Engagement der ICANN für die Ziele von Partner2Connect, die kritische Internet-Infrastruktur nach Afrika zu bringen und die universelle Konnektivität und den digitalen Wandel voranzutreiben."

Joseph Mucheru, E.G.H., Kabinettssekretär im kenianischen Ministerium für IKT, Innovation und Jugendangelegenheiten, begrüßte die Investition. „Diese Initiative ist eine begrüßenswerte positive Entwicklung im Einklang mit der afrikanischen Strategie für die digitale Transformation (2020-2030) und insbesondere mit Kenias Plan für die digitale Wirtschaft, der die Infrastruktur als eine der fünf wichtigsten Säulen für die digitale Transformation der Wirtschaft bezeichnet. Wir danken daher der ICANN für ihr Vertrauen, Kenia ein weiteres Mal als einen der Gastgeber dieser wichtigen Infrastruktur zu wählen, die nicht nur Kenia, sondern auch dem Rest Afrikas und der Welt dienen wird. Die Umsetzung dieser Initiative wird von immenser Bedeutung für die Beschleunigung der digitalen Transformation in Kenia sein."

Durch die Cluster wird die Ladezeit einer Website verkürzt, insbesondere bei Stoßzeiten in der Internetnutzung. Dies wird unmittelbare Vorteile für die täglichen Internetnutzer auf dem ganzen Kontinent bringen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die neuen IMRS-Cluster die Auswirkungen eines möglichen Cyberangriffs auf dem Kontinent verringern werden. Verteilte Denial-of-Service (DDoS) Cyberangriffe funktionieren, indem sie Server mit einer Flut von Anfragen überschwemmen. Mit zwei getrennten IMRS-Cluster-Standorten und höherer Bandbreite und Datenverarbeitungskapazität wird das Risiko eines Internetausfalls aufgrund eines Cyberangriffs erheblich verringert. Eine höhere Kapazität mindert die Auswirkungen von Angriffen.

Dieses Projekt ist Teil einer größeren ICANN-Initiative zur Ausweitung der globalen Präsenz ihrer Roots-Server, indem die beiden von der ICANN betriebenen und verwalteten Cluster in Afrika zu den bestehenden Clustern in Nordamerika, Asien und Europa hinzugefügt werden.

Quelle: ICANN (ots)