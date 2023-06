Wie viel wird im Sommer 2023 mit Bitcoin-Mining verdient?

Die Daten über die Rentabilität des digitalen Minings ändern sich schnell. Dies ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: den Bitcoin-Kurs und die Kosten für die Ausrüstung. Im Frühjahr 2023 fielen die Mining-Preise um durchschnittlich 15 bis 35 %. Gleichzeitig begann der Wert von BTC zu steigen: in der ersten Hälfte des Jahres stieg der Kurs von 16,6 Tausend Dollar auf 26,9 Tausend Dollar.

Wir haben versucht die Rentabilität und Amortisation der beliebtesten Modelle von Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung im Juni 2023 zu berechnen und die Faktoren zu analysieren, die bei der Auswahl eines Verkäufers von Ausrüstung zu beachten sind.

Analyse der Rentabilität

Im Jahr 2022 war die Rentabilität des Mining rückläufig. Die Verlangsamung der Rentabilität kommt am Ende eines jeden Bären-Zyklus. Dies betrifft sowohl das Krypto-Mining mit Videokarten als auch mit ASIC-Ausrüstung. Einerseits sinkt die Nachfrage nach Minern zu solchen Zeiten. Dennoch gilt dieser Zeitraum traditionell als die beste Zeit für ein Upgrade der Ausrüstung und für den Handel mit dem Kryptogeld mit Hilfe von Immediate Connect. Der Hauptgrund dafür ist, dass die ASIC-Hersteller beginnen, die Preise deutlich zu senken. Anfang 2023 begann der Bitcoin-Preis zu steigen und hat in den letzten 6 Monaten weiter zugelegt. Vor dem Hintergrund sinkender Hardwarekosten hat dies dem ASIC-Mining wieder zu einer positiven Rentabilität verholfen. Es gibt 4 Faktoren, die bei der Bewertung der Rentabilität des Krypto-Minings zu berücksichtigen sind:

Der Preis der Geräte



Die Hash-Rate der Geräte

Die Kosten für Strom



Der Wechselkurs des zu schürfenden Kryptomünzens

Spezialisierte Vermittler helfen bei der Auswahl der Geräte. Es ist auch möglich, die Mining-Rechner auf der Website des Verkäufers zu benutzen. Außerdem bieten solche Unternehmen die Möglichkeit, das Mining ohne Beteiligung des Käufers zu starten. Sie können einen Miner selbst oder mit Hilfe der Projektmitarbeiter auswählen, wobei Preis, Leistung und Amortisationszeit berücksichtigt werden.

Mining mit dem SHA-256-Algorithmus

Das Bitcoin-Mining steht weltweit auf Platz 1. Der SHA-256-Hashing-Algorithmus, die Grundlage des Bitcoin-Netzwerks, erfordert eine hohe Hardware-Leistung. Die Kapazität der Modelle übersteigt bereits 100 TH/s. Mehrere Unternehmen stellen sie her.

Antminer S19

Unter den Minern von Bitmain ist das Modell S19 sehr beliebt. Dieses Lineup wurde im Mai 2020 veröffentlicht. Damals wurden Geräte mit einer Kapazität von 110 TH/s und einer Leistungsaufnahme von 3250 W angekündigt. Ein Jahr später stellte das Unternehmen eine aktualisierte Version des Modells namens S19J vor. Was jedoch das Interesse der Community auf sich zog, war das wirtschaftlichere S19J Pro-Paket.

Der Miner ermöglicht es Ihnen, BTC mit weniger Energie zu schürfen (von 96 auf 104 TH/s), aber der Stromverbrauch ist deutlich optimiert. Der Verbrauch des Antminer S19J Pro liegt zwischen 3050 und 3300 W, abhängig von der Hash-Rate des Modells. Im Januar 2023 erfolgte ein weiteres Update der Serie. Die Linie S19J Pro+ erschien mit erhöhter Kapazität. Die angeblichen Hash-Raten-Modelle bieten Mining mit 117 und 120 TH/s. Die Leistungsaufnahme der Miner konnte nicht optimiert werden, der Parameter stieg auf 3355 W.

Scrypt und Etchash

Profitables ASIC-basiertes Krypto-Mining ist nicht auf Bitcoins beschränkt. Hohe Gewinnspannen sind auch beim Scrypt-Algorithmus für die digitalen Münzen Litecoin (LTC) und Dogecoin (DOGE) zu verzeichnen. MicroBT bietet keine Hardware für diese Art des Hashings an. Unter den Bitmain-Produkten werden die Antminer L7-Geräte als die interessantesten angesehen.

Die Kosten für diese Miner sind deutlich höher als die der BTC-Asics und liegen zwischen 4620 und 5650 Dollar. Die Modelle verbrauchen 3.425 Watt. Es sind 4 Hash-Raten-Optionen verfügbar, die von 8800 bis 9500 MH/s reichen.

Ein weiteres beliebtes ASIC-Modell ist der Antminer E9 Pro. Das Gerät ist für das Etchash-Mining konzipiert und ermöglicht das Mining von Ethereum Classic (ETC) Kryptomünzen. Es ist nur eine Variante mit einer Hash-Rate von 3680 M/s und einer Leistungsaufnahme von 2200 W verfügbar. Der Preis für den E9 Pro liegt bei 2650 USD.

----