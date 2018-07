So digital tickt Deutschland wirklich

Die Digitalisierung ist nicht nur in der Politik ein Thema. Auch in unserem Alltag kommen wir tagtäglich mit dem digitalen Wandel in Berührung. Doch wie digital sind wir eigentlich?

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Im medizinischen Bereich ist die Digitalisierung schon weit vorangeschritten. Ärzte können mit Hilfe von innovativen Maschinen und dem Lernvorgang von künstlicher Intelligenz und ähnlicher modernster Technik wesentlich genauere Diagnosen stellen. Und auch im OP-Saal ist der Einsatz von Robotern für komplizierte Eingriffe längst keine Seltenheit mehr.

Und nicht nur die Ärzte, sondern auch wir als Patienten profitieren von digitalen Angeboten in der Gesundheitsbranche. Mit Smartwatches können Sie Ihre Vitalfunktionen ständig überwachen. Und auch Versicherungen können direkt online verglichen und abgeschlossen werden. In verschiedenen Vergleichs-Apps bekommen Sie zu fast jeder Zahnzusatzversicherung Testergebnisse angezeigt und können so ganz bequem das passendste Angebot für sich auswählen. Viele Krankenkassen bieten Ihren Mitgliedern mittlerweile ebenso die Möglichkeit, Krankmeldungen und Formulare einfach per Smartphone an den zuständigen Mitarbeiter zu übermitteln.

In einigen Städten wurde jetzt auch die online Sprechstunde eingeführt. Dort können Sie per Videostream mit einem Arzt sprechen und dieser kann ihnen schnell helfen, ohne, dass Sie vorher stundenlang im vollbesetzten Wartezimmer sitzen müssen. Besonders wenn es sich um harmlose Erkrankungen wie eine Erkältung handelt, kann man sich den Gang zum Arzt so sparen und auch für Eltern mit kleinen Kindern ist die Videosprechstunde eine Entlastung. Denn mit kranken Kindern in einem vollen Wartezimmer zu sitzen ist nicht nur nervenaufreibend, sondern fördert auch nicht unbedingt die Genesung des Kindes.

Behörden auf dem Wege der Digitalisierung

Den deutschen Behörden sagt man ja nach, dass sie oft altmodisch, unnötig kompliziert und bürokratisch arbeiten. Doch auch hier macht die Digitalisierung nicht Halt. In immer mehr Behörden können sich Bürger per Online-Service freie Termine buchen. Dort wählt man sein Anliegen aus, bekommt Informationen zu benötigten Unterlagen und kann sich dann einen Tag und eine Zeit für den gewünschten Termin reservieren. Ebenso leicht lassen sich Termine auf diese Weise auch wieder stornieren. Dieses Vorgehen erleichtert auch den Mitarbeitern vor Ort die Arbeit, denn Sie wissen bereits im Vorfeld, um was es in dem anstehenden Gespräch geht und können sich so gezielt darauf vorbereiten.

Das "Arbeitsamt" ermöglicht es zum Beispiel auch schon, dass man sich online arbeitssuchend melden kann, um Fristen einfacher einzuhalten. Die dann benötigten Formulare können ebenfalls online heruntergeladen, ausgefüllt und an den zuständigen Sachbearbeiter versendet werden.

Die Steuererklärung – Was war das doch immer für ein Zettelchaos. Doch das in nun Geschichte. Alles können Sie bequem zu Hause am Computer ausfüllen und über die Plattform Elster-Online direkt an Ihr Finanzamt senden. Bescheide können Sie ebenfalls online einsehen.