Digitale Jugend: Umfrage zeigt auf, wie junge Menschen die Digitalisierung erleben

Unter dem Motto "Echt digital" widmet sich der 55. Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ einem der prägenden Themen unserer Zeit: der Digitalisierung. Eine repräsentative Umfrage von Verian, die der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich der aktuellen Wettbewerbsrunde in Auftrag gegeben hat, liefert Einblicke in die digitale Lebenswelt junger Menschen.

Die Umfrage zeigt: Für 91 Prozent der befragten 14- bis 20-jährigen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger spielt die Digitalisierung eine wichtige oder sehr wichtige Rolle in ihrem Leben. Wenn es um die am stärksten bevorzugte Nutzung digitaler Anwendungen geht, stehen Unterhaltung (zum Beispiel Musik, Filme, Spiele) mit 44 Prozent sowie Kommunikation mit Freunden und Familie mit 36 Prozent auf den obersten Plätzen. Bildung und Lernen werden von elf Prozent der Befragten als am meisten präferierter Anwendungsbereich genannt. Dies verdeutlicht, dass digitale Medien vor allem zur Freizeitgestaltung und zum sozialen Austausch genutzt werden, aber auch im Bildungsbereich eine Rolle spielen.

In Bezug auf soziale Medien schätzen die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem die Verbindung und den Austausch mit Freunden (56 Prozent). Der Zugang zu Informationen und Trends ist für 19 Prozent besonders wichtig, während 12 Prozent soziale Medien insbesondere als Inspirationsquelle und für kreative Ideen schätzen. Demnach sind soziale Medien für Jugendliche in erster Linie ein wichtiges Werkzeug zur Kontaktpflege und Informationsbeschaffung.

Verbundenheit durch Digitalisierung

Die vernetzte digitale Welt hilft Jugendlichen, sich in verschiedenen Situationen mit anderen verbunden zu fühlen: Neben der Kommunikation mit Freunden und Familie, die weiter weg wohnen (88 Prozent), hat gemeinsames Erleben eine große Bedeutung für die Befragten. Ob beim Zusammenarbeiten an Projekten (85 Prozent), beim Austausch über gemeinsame Interessen und Hobbys (79 Prozent), beim Teilen und Kommentieren von persönlichen Erlebnissen (70 Prozent), beim gemeinsamen Spielen von Online-Games (67 Prozent) oder in schwierigen Zeiten, wenn Rat und Unterstützung benötigt werden (58 Prozent) - die Digitalisierung stärkt auf vielfältige Weise das Gefühl der Verbundenheit.

Gleichgewicht zwischen digital und analog im Alltag oft schwierig

Die Umfrage unterstreicht jedoch auch, dass der digitale Alltag Herausforderungen birgt. Zwar fühlen sich 86 Prozent der Jugendlichen durch digitale Technologien darin unterstützt, Neues zu lernen oder ihre Fähigkeiten zu verbessern, doch vielen fällt es schwer, ein Gleichgewicht zwischen digitalen und analogen Aktivitäten zu finden. Rund 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie es manchmal schwierig oder sogar sehr schwierig finden, hier eine Balance zu halten.

Künstliche Intelligenz fasziniert Jugendliche

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage ist das große Interesse an neuen digitalen Entwicklungen, allen voran an der Künstlichen Intelligenz. 31 Prozent der Befragten bewerten diesen Bereich als spannendste technologische Neuerung, 68 Prozent zählen ihn zu ihrer persönlichen Top 3. Auch neue Formen der digitalen Vernetzung, etwa durch soziale Plattformen, begeistern viele: 28 Prozent sehen sie als spannendste Entwicklung, 69 Prozent wählen sie unter ihre Top 3. Virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR) stehen für 13 Prozent an erster Stelle und gehören für 48 Prozent zu den drei spannendsten digitalen Innovationen.

jugend creativ stellt zentrales Zukunftsthema in den Fokus

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, wie prägend die Digitalisierung für die junge Generation ist. Sie zeigt nicht nur die Möglichkeiten auf, die digitale Technologien für soziale Vernetzung, Kreativität und persönliche Entwicklung bieten, sondern auch die Herausforderungen, die mit einem zunehmend digitalen Alltag einhergehen. Der Jugendwettbewerb jugend creativ fördert seit über 50 Jahren den kreativen Dialog über gesellschaftlich relevante Themen.

In der aktuellen Runde rückt der Wettbewerb mit "Echt digital" ein Thema in den Fokus, das aktueller und relevanter nicht sein könnte. Kinder und Jugendliche können noch bis zum 13. Februar 2025 bei den veranstaltenden Volksbanken und Raiffeisenbanken Bilder und Quizlösungen einreichen sowie Kurzfilme auf das Videoportal www.jugendcreativ-video.de hochladen. Es winken Auszeichnungen und attraktive Preise auf lokaler, regionaler und Bundesebene; im Bereich Bildgestaltung auch international. Weitere Informationen gibt es unter www.jugendcreativ.de.

Daten der Umfrage

Befragt wurden 509 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Alter von 14 bis 20 Jahren im Zeitraum vom 2. bis 9. Dezember 2024 per CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Durchgeführt wurde die Umfrage anlässlich des 55. Internationalen Jugendwettbewerbs jugend creativ im Auftrag des BVR von Verian (vormals Kantar Public).

Quelle: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (ots)