Der Weg zum Pro-Gamer — Traum oder Alptraum?

Immer mehr junge Menschen setzen sich aktuell das Ziel, ihr Geld in Zukunft in der Branche der Videospiele zu verdienen. Besonders attraktiv erscheint ihnen dabei die Chance, ihr Hobby zum Beruf zu machen und dabei als Pro Gamer sogar an Popularität zu gewinnen. Doch warum wirkt diese Aussicht aktuell so attraktiv auf junge Menschen und was ist wirklich dafür notwendig?

Hohe Verdienste sind möglich

Die öffentliche Aufmerksamkeit, welche dem E-Sport entgegengebracht wird, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies wirkt sich etwa auf die Übertragung von großen Events der Branche aus. Da immer mehr Menschen diese verfolgen, sind sogleich die dort verfügbaren Werbeplätze mehr Geld wert. Einen Teil dieser Sponsorengelder fließt wieder zu den Spielern, die dabei die Chance haben, ein hohes Einkommen zu erwirtschaften. Einzelne große Turniere in bekannten Spielen sind schon jetzt mit Gewinnen in Millionenhöhe verbunden.

Berühmte und erfolgreiche Spieler verfügen noch über zwei weitere wichtige Einnahmequellen. Eine davon ist die Anstellung in einem Team oder einem Verein. Diese E-Sports-Teams befinden sich gerade auf dem aufsteigenden Ast und können immer mehr Menschen erreichen. Erfolgreiche Spieler erhalten dort Anstellungen und werden mit einem monatlich festen Gehalt entlohnt. Auf der anderen Seite streamen berühmte Spieler ihre Partien im Internet. Durch die damit verbundenen Werbeeinnahmen können sie pro Monat weitere vierstellige Summen generieren.

Was ist dafür notwendig?

Die passende Ausrüstung

Bereits die Ausrüstung eines Pro Gamers unterscheidet sich wesentlich von der eines privaten Zockers. So muss etwa die Gaming-Maus über die passenden Features und die richtige Größe verfügen. Hier finden Sie den praktischen Handgrößen-Guide für Gaming Mäuse von only4gamers, der einen Einblick in die Komplexität dieser Entscheidung bietet. Darüber hinaus verfügen Pro Gamer über spezielle Rechner, die den hohen Anforderungen moderner Spiele in jedem Fall gerecht werden. Aufgrund der langen Trainingszeiten, die notwendig sind, um das Level der Weltspitze zu erreichen, spielt sogleich der passende Stuhl eine Rolle. Wer viele Stunden in einer ungesunden Haltung verbringt, kann sich dadurch eine E-Sportverletzung zuziehen.



Die nötige Ausdauer

Tatsächlich leben Videospiele maßgeblich davon, dass die Spieler den Drang verspüren, sich stetig zu verbessern und ins neue Level zu gelangen. Auch private Nutzer sind natürlich dazu in der Lage, diesen Prozess in Gang zu bringen und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Bis es allerdings möglich ist, sich als Pro Gamer gegen die Konkurrenz auf der ganzen Welt in Position zu bringen, ist es oft ein weiter Weg. In Asien gibt es inzwischen sogar ganze Akademien, die jungen Menschen den Sprung in den dort sehr beliebten E-Sport zu ermöglichen. Geht es am Ende um die begrenzte Zahl hoch dotierter Jobs in der Branche, so zählen auch diese Spieler zur eigenen Konkurrenz.

Tatsächlich spricht nichts dagegen, die eigenen Ambitionen deutlich zum Ausdruck zu bringen und sich auf diesem Gebiet zu engagieren. Mit Sicherheit ist es jedoch nicht ratsam, dies zur einzigen beruflichen Perspektive zu machen. Dafür handelt es sich bislang um eine zu fragile Branche, bei der sich selbst Experten noch nicht darüber im Klaren sind, wie sie ihre Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzt. Auch dies ist bei der Beschäftigung mit dem Thema im Hinterkopf zu behalten.



