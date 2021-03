Nie gesehene Charaktere in Online Videospielen – ein Überblick

Videospiele werden jedes Jahr immer beliebter. Während sie in den 90ern und sogar frühen 2000er noch verpönt waren, gehören sie mittlerweile fast zur Kultur dazu. Man kann schon sehr gut erkennen, wie sehr sich die Spieleindustrie im Allgemeinen entwickelt hat und wie sehr Videospiele in der Mitte der Kultur stehen.

Casino Spiele, die von Softwareanbietern wie Novoline entwickelt werden, bieten zum Beispiel sehr viele interessante Thematiken und Mechaniken an.

In den letzten Jahren haben online Videospiele einiges an Beliebtheit erfahren, was vor allem an den schnelleren Internetgeschwindigkeiten und besseren Computern liegt. Auch die Charaktere in Online Videospielen werden immer interessanter. Einige Beispiele haben wir hier aufgezählt.



Die eigenen Charaktere



Wenn man von Online Videospielen spricht, dann spricht man oft von MMOs – also großen Spielen, die man mit oder gegen viele andere Spieler spielen kann. In diesen Spielen ist es sehr oft möglich, seinen eigenen Charakter zu erstellen – und einige Spiele lassen dem Spieler hier sehr viele Freiheiten, was die Proportionen und Details des eigenen Charakters angeht.

Einige der interessantesten Charaktere in Online Videospielen sind also die eigenen Charaktere der Spieler, die MMOs spielen. Während einige MMOs eine eher limitierte Charaktererstellung besitzen – siehe WoW (World Of Warcraft) zum Beispiel – gibt es andere, bei dem es kaum Grenzen gibt. Zu diesen Spielen zählen zum Beispiel BDO (Black Desert Online) und einige chinesische oder asiatische MMOs.



In diesen Spielen kann man dem Charakter oft sehr interessante Proportionen und Charakteristiken geben. Dazu zählen zum Beispiel seltsame Hautfarben wie blau oder grün, sehr große oder extrem kleine Charaktere oder sehr viele Tattoos auf den Armen oder Beinen.



Das Resultat ist vorhersehbar: während es sehr viele Spieler gibt, die den Charakter eher nach ihrem eigenen Vorbild gestalten, gibt es bei so viel Freiheit das andere Extrem von sehr großen oder sehr kleinen Charakteren mit interessanten Haarschnitten, blauen oder grünen Hauttönen und verdrehten Proportionen. Wenn ein MMO den Spielern derart viel Freiheit bei der Charaktererstellung gibt, dann muss man sich aber auch nicht wundern. Auf jeden Fall gehören solche Charaktere sicher zu den seltsamsten Charakteren in Online Videospielen.



Fortnite und der Markenwahnsinn



Wer in den 90ern aufgewachsen ist, der wird sich sicherlich daran erinnern, wie sehr wir uns über die einfachsten Videospiele gefreut haben. Und manchmal wollten wir, dass unsere Lieblingsfigur aus Filmen oder Büchern auch in einem Videospiel zu sehen ist. Fortnite, ein sehr beliebtes sogenanntes „Battle Royale“ Spiel, das man online gegen andere Spieler spielt, hat diese Devise genommen und sie noch verstärkt:



Eines der Hauptziele in Fortnite ist es, den Charakter so interessant wie möglich zu gestalten. Zu diesem Zweck gibt es sehr viele verschiedene Kostüme und Accessoires, die man dem Charakter anlegen kann. Keiner dieser Accessoires gibt Spielern einen Vorteil; es geht nur darum, gut auszusehen.



Charaktere, die man noch nie online gesehen hat, gibt es in Fortnite daher zuhauf: dank der Beliebtheit des Spiels gab es über die Jahre viele verschiedene Kollaborationen zwischen dem Spiel und großen Filmstudios. So kann man im Spiel nicht nur als Marvel-Superhelden herumlaufen, sondern auch Kostüme aus anderen Spielen anlegen. So viel Freiheit gibt es sonst nur in den markenbasierten Slots in Online Casinos, bei denen man Book Of Ra kostenlos und viele andere Spiele ausprobieren kann.



Wer also schon immer mal verschiedene Charaktere aus anderen Filmen oder Spielen gegen andere Charaktere antreten lassen möchte, die von anderen Spielern gesteuert werden, könnte in diesem Spiel eine Menge Spaß haben. Auf jeden Fall hat man im Internet noch nie Thanos aus den Marvel-Filmen gegen den Predator aus den Predator-Filmen kämpfen sehen.