Automatisiertes Trading – Algorithmen und Strategien im digitalen Zeitalter

Wer beim Trading an den Finanzmärkten Erfolg haben und eine ordentliche Rendite erzielen will, benötigt die richtigen Werkzeuge. Ein gutes Beispiel dafür ist die Software Metatrader 4. Diese Plattform enthält sowohl eine Server-Komponente, die Trader in der Regel über ihren Broker zur Verfügung gestellt bekommen, als auch einen Client. Diese Software installieren Nutzer auf ihrem PC oder Laptop, um damit zu traden.

Technisch muss man keine besonderen Voraussetzungen erfüllen, um Metatrader 4 zu verwenden. An den Computer, auf dem der Client installiert wird, werden keine hohen technischen Anforderungen gestellt. Eine relativ schnelle Internetverbindung ist natürlich sinnvoll, davon abgesehen kann man die Software jedoch ohne Bedenken herunterladen und installieren. Um dann tatsächlich mit dem Trading zu starten, muss man sich zunächst beim jeweiligen Broker registrieren. Andernfalls ist kein Zugriff auf die serverseitige Komponente möglich. Danach ist es dann praktisch sofort möglich, mit Hilfe von speziellen Finanzinstrumenten von den Kursbewegungen an den Börsen weltweit zu profitieren. Dabei spielt es im Prinzip keine Rolle, ob man sich eher für Devisen, für Rohstoffe oder für bestimmte Aktienmärkte interessiert. Handel wird stark automatisiert Im digitalen Zeitalter ist es natürlich besonders wichtig, dass man beim Trading nicht mehr auf das manuelle Ausführen einzelner Trades angewiesen ist. Da es sich in der Regel um sehr kurzfristige Investments handelt, ergibt die Automatisierung sehr viel Sinn. Das ist beim Metatrader 4 mit Hilfe von Skripten und Robots möglich. Einer der größten Vorteile bei der Nutzung von Metatrader 4 ist die Möglichkeit zur Automatisierung. Mit Hilfe von Robots und Skripten sorgt die Software dafür, dass viele Aufgaben nicht mehr von Hand erledigt werden müssen. Diese sorgen dafür, dass viele Trades automatisch eröffnet und geschlossen werden können. Dank solch einer Software ist es wenig verwunderlich, dass das Online-Trading auch im privaten Bereich in den vergangenen Jahren immer populärer geworden ist. Darüber hinaus ist die Software schon seit vielen Jahren ein beliebtes Werkzeug für Trader. Diese können kleine Programme, die als Expert Advisor bezeichnet werden, entweder als Plug-in in den Client einfügen oder selbst solche Programme erstellen. Damit eignet sich die Software sowohl für Einsteiger als auch für echte Profis. Auf dieser Grundlage überwacht der Metatrader 4 dann zum Beispiel den Verlauf von bestimmten Charts und öffnet einen Trade, wenn ein zuvor festgelegtes Kursniveau erreicht wurde. Das Überwachen der Charts und die manuelle Analyse von Kursverläufen gehören also der Vergangenheit an. Strategisch agieren Noch eine Funktion von Metatrader 4 sollte erwähnt werden: der Strategy Tester. Damit testen Nutzer ihre persönlichen Strategien – und passen sie an, sobald das nötig ist. Dadurch lassen sich teure Fehler bei einzelnen Trades relativ leicht vermeiden. Insgesamt ist die Kombination aus Metatrader 4 und der sorgfältigen Analyse von aktuellen Nachrichten aus der Wirtschaft die Basis für die meisten gewonnenen Trades. Abgesehen davon profitieren gerade unerfahrene Nutzer beim Metatrader 4 von einer Bedienung, die extrem intuitiv gestaltet wurde. So findet man sich in der Regel schnell zurecht und kann schon nach kurzer Einarbeitung mit den ersten "echten" Trades an den Finanzmärkten starten. ----