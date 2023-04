Smartwatch-Trends: Lebensretter und nachhaltig

Smartwatches sind längst mehr als modisches Accessoire oder bloßer Zeitmesser. Stattdessen werden sie immer nachhaltiger und klüger. Mithilfe von künstlicher Intelligenz am Handgelenk lassen sich beispielsweise blitzschnell Gefahrensituationen erkennen und Leben retten. Was die neuen Smartwatches können, zeigt ein Einblick in die Tech-Trends.

Die Smartwatch, die Leben rettet

Rein äußerlich sieht die Smartwatch ganz normal aus: ein rundes Gehäuse, ein farbiges Silikonarmband und eine großzügige Anzeige. Doch schon nach wenigen Minuten zeigt sich, dass hier mehr als bloße Zeitanzeige möglich ist. Die Uhr ist mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, die Teil des Projekts „Smartes Schwimmbad“ ist. Getestet wird in München schon seit Juli 2022.

Mithilfe der Uhr und Videokameras im Beckenbereich lassen sich mit der KI Gefahrensituationen schneller erkennen und an die Rettungsschwimmer auf ihre Uhren übermitteln. Maximilian Fuchs, Betriebsstellenleiter des Münchner Südbads, sieht bislang nur Vorteile. In seinen Augen steckt das System zwar noch in den Kinderschuhen, doch es kann künftig die Fachkräfte vor allem bei einem großen Gästeaufkommen unterstützen.

Nachhaltigkeit neu gedacht: Headset und Smartwatch in einem

Dass eine Smartwatch mehr kann, zeigt auch die neueste Huawei-Veröffentlichung. Der chinesische Tech-Gigant hat mit der TalkBand B7 eine Smartwatch auf den Markt gebracht, die auf den ersten Blick ebenfalls ganz normal anmutet: ein rechteckiges Gehäuse, leicht gebogen und abgerundete Ecken. Doch der Blick auf das Gehäuse verrät das Geheimnis. Mit einem Knopfdruck kann es spielend leicht vom Armband gelöst und als Headset genutzt werden.

Für den komfortablen Sitz im Ohr sorgt ein Silikonstöpsel, der sich erst nach dem Ablösen des Gehäuses vom Band zu erkennen gibt. So kann die smarte Uhr in Windeseile zum drahtlosen Ohrhörer mit Freisprechfunktion umfunktioniert werden. Zunächst ist die Uhr mit einem Silikon- oder Lederarmband erhältlich. Wann genau der internationale Startschuss für den Verkauf fällt, wurde noch nicht definiert (Stand 23. März 2023).

2 Wochen Akkulaufzeit: Xiaomi setzt neue Maßstäbe

Der Nachhaltigkeitstrend ist längst bei den Armbanduhren und Smartwatches angekommen. Hersteller verwenden nicht nur Materialien, die in alten Uhren verwendet wurden, sondern gehen neue Wege. Xiaomi bringt mit der Redmi Watch 3 eine Uhr auf den Markt, die eine zweiwöchige Akkulaufzeit hat. Zum Vergleich: die Apple Watch hat eine Laufzeit bis ca. 18 Stunden. Zwar ist das Modell von Xiaomi mit ca. 37 g kein Leichtgewicht (die Apple Watch wiegt ca. 30,5 g) und dennoch kommt sie bis zu zwölf Tage ohne Laden aus.

Dabei müssen Nutzer auf nichts verzichten, denn Bluetooth-Telefonie, Sprachassistent und Co. sind ebenfalls verfügbar. Mit den mehr als 200 Zifferblättern zur Auswahl lässt sich die Uhr immer wieder neu designen.

Armbandtausch für noch mehr Individualität

Hersteller wie Xiaomi, Apple und Huawei bieten ihren Kunden längst Individualität und Nachhaltigkeit, auch für Liebhaberstücke. Wer seine Smartwatch nicht gegen das neueste Modell ersetzen möchte, muss trotzdem nicht auf Trends verzichten. Mit einem Smartwatch-Armband lässt sich die Uhr immer wieder neu erfinden und fast jedem Look und Alltagsabenteuer anpassen. Erhältlich sind die Armbänder nicht nur in zahlreichen Farben, sondern auch in unterschiedlichen Mustern und Texturen.

Für den locker-leichten Alltag sorgen die Armbänder aus Silikon. Sie schmiegen sich sanft an die Haut und machen jede noch so sportliche Bewegung mit. Darf es etwas eleganter sein, setzen Armbänder aus Metall/Edelstahl die Uhr gekonnt mit dem Rest des Outfits in Szene.

Damit die Freude an den Armbändern möglichst lange währt, sollten sie regelmäßig gereinigt und gut verpackt werden. Wer die Smartwatch am Handgelenk als Trainings-Buddy beim Sport nutzt, sollte sie hinterher mit einem feuchten und fusselfreien Tuch kurz abwischen, um Schweiß und Hautschüppchen zu entfernen. Schutz vor direkter Sonne ist vor allem bei den Silikon-Exemplaren besonders wichtig, da die Strahlen das Material porös lassen werden können.



