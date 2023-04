Wie Cobots die Automobilindustrie revolutionieren

Cobots verändern die Automobilproduktion. Sie optimieren Fertigungsprozesse, senken die Kosten und steigern die Produktivität. Zudem sind Cobots in der Lage, eine Vielzahl komplexer Aufgaben zu erledigen, die von der Montage über das Lackieren bis hin zum Verpacken von Teilen in der Zulieferindustrie reichen. Cobots tragen auch zur Prüfung und Qualitätssicherung der Endprodukte bei. Sie ermöglichen es den Unternehmen der Automobilindustrie, Fertigungsprozesse effizienter zu gestalten, denn mit ihrer Hilfe sind Arbeitsschritte schneller erledigt. All das verkürzt die Produktionszeiten und verbessert die Produktqualität.

Was sind Cobots und welche Vorteile haben Sie gegenüber anderen Robotern?

Ein Cobot (Kollaborationsroboter) wurde für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen konzipiert und kommt bei industriellen Fertigungsprozessen zum Einsatz. Cobots arbeiten in der Regel nicht autonom, sondern sind von Menschen gesteuert. Dieser Ansatz ermöglicht es, dass Menschen effizienter und arbeiten. Cobots ersetzen nicht die menschliche Arbeit, sondern tragen zu ihrer Verbesserung bei. Sie sind direkt in den menschlichen Handlungsprozess integriert und bewirken zum Beispiel, dass die Arbeit weniger gesundheitsschädlich ist. Darüber hinaus können Cobots schnell und einfach umprogrammiert werden, was zu einer höheren Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in allen Bereichen der Produktion führt.

Reduzierung der Unfallgefahr in der Automobilindustrie durch den Einsatz von Cobots

Bisher waren Arbeiten in der Automobilproduktion nicht ungefährlich. Die Unfallgefahr durch Ermüdung bei körperlich schwerer Arbeit und monotoner Tätigkeit war verhältnismäßig hoch. Cobots werden von den Beschäftigten selbst bedient, was die Arbeit insgesamt interessanter macht und die Ermüdungsgefahr reduziert. Weil Cobots in hohem Umfang wiederkehrende Aufgaben, die normalerweise von Menschen erledigt werden, übernehmen, vermindern sie die Gefahr, dass sich Mitarbeiter nicht mehr konzentrieren und unachtsam sind. Zudem arbeiten Cobots mit gleichbleibender Präzision und gewährleisten dadurch eine hohe Produktqualität. Darüber hinaus sinkt durch Cobots die Unfallgefahr, die der Einsatz kraftvoller selbstständig arbeitender Roboter meist mit sich bringt, weil deren Arbeitsrhythmus nicht auf den Menschen abgestimmt ist. Cobots eignen sich für den Einsatz in Bereichen, die für Menschen gefährlich oder unzugänglich sind. So arbeiten sie auch in der Nähe von Schweißrobotern oder in engen Räumen.

Optimierte Mitarbeiterbindung dank Cobots in der Automobilindustrie

Cobots vereinfachen aufwendigere Aufgaben und führen sie schneller durch. Cobots können auch dazu beitragen, dass sich die Einsatzbereiche der Arbeitskräfte positiv verändern. Während sich die Mitarbeiter auf anspruchsvolle Aufgaben konzentrieren, übernehmen Cobots wiederkehrende Tätigkeiten, die weniger Konzentration erfordern und sehr monoton sind. Für in der Automobilindustrie Beschäftigten bedeutet das, dass sie in jedem Alter ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können. Ältere Mitarbeiter profitieren von der Erfahrung, die sie in ihrem Arbeitsbereich sammeln konnten und sind nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, der körperlich anstrengenden Arbeit nicht gewachsen zu sein, da sie von Cobots erledigt wird. Somit bringt die Mitarbeiterbindung für die arbeitgebende Automobilindustrie mehr Vorteile als bisher mit sich. Dadurch wird das Halten angestammter Mitarbeiter besonders attraktiv.

Positive Veränderungen, die Cobots für die Tätigkeiten in der Automobilproduktion bewirken

Cobots bringen Abwechslung in die Arbeitsabläufe der Automobilindustrie, indem sie repetitive und monotone Aufgaben übernehmen. Dadurch können die Mitarbeiter sich auf anspruchsvollere und abwechslungsreichere Aufgaben konzentrieren, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen fördern.



