Die Bedeutung von X (ehemals Twitter) für Unternehmen

Auf X werden pro Sekunde fast 6.000 Tweets veröffentlicht, was die hohe Informationsdichte des beliebten Mikroblogging-Dienstes zeigt. Unternehmen können mit 280 Zeichen pro Post eine enorme Reichweite nutzen, um News zu veröffentlichen oder Diskussionen anzuregen. In Kombination mit Videos, Fotos oder GIFs lassen sich Textelemente grafisch wirkungsvoller in Szene setzen. Aber welche Bedeutung hat X (ehemals Twitter) für Unternehmen konkret? Mehr als 350 Millionen Nutzer pro Monat weltweit stehen in puncto Reichweite jedenfalls für enorme Potenziale.

Die Macht schnell geteilter Informationen auf X

Die größte Bedeutung von X (ehemals Twitter) liegt auch nach der Übernahme durch Elon Musk in der schnellen Verbreitung von Informationen. In Echtzeit können Finanzunternehmen auf X bzw. Twitter beispielsweise Kunden kurzfristig über Zinsänderungen informieren und so neue Handlungsoptionen durch vorteilhafte Konditionen eröffnen. Mit einem entsprechenden Hashtag besteht die Chance, einen Nerv bzw. eine hohe Nachfrage zu treffen, wodurch Unternehmen eine enormen Reichweite nutzen können. Digitale Unternehmenskommunikation kommt nicht mehr ohne Plattformen wie X aus, zumal viele potenzielle Kunden dort selbst aktiv sind und insofern auch erwarten, dass Unternehmen hier relevante Informationen teilen.

Nimmt die Bedeutung von X für Unternehmen ab?

In den letzten Monaten häuften sich die Schlagzeilen, dass sich viele Unternehmen von X (Twitter) abwenden bzw. die Plattform deutlich weniger nutzen. Insbesondere nach der Transformation in X scheint sich eine abnehmende Bedeutung der Plattform für Unternehmen abzuzeichnen. Mehr als 40 % der befragten Unternehmen geben an, seit der Übernahme durch Elon Musk die Plattform seltener oder gar nicht mehr nutzen zu wollen. Insofern bleibt abzuwarten, wie Unternehmen den Kurznachrichtendienst in Zukunft nutzen werden. Die im Folgenden skizzierten Möglichkeiten werden aber viele Unternehmen in der digitalen Welt sicher auch in Zukunft nicht ungenutzt lassen wollen. Für mehr als 70 % der Unternehmen ist es übrigens keine Option, das Profil auf X zu löschen. Es könnte also sein, dass die momentane Zurückhaltung vieler Unternehmen nur eine Bestandsaufnahme ist.

Konkrete Bedeutung von X (Twitter) für Unternehmen

Prinzipiell kann die Nutzung von X für Unternehmen kostenlos sein. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht spricht viel dafür, die reichweitenstarke Plattform für die Unternehmenskommunikation zu nutzen. Aktivitäten auf X können durchaus wachstumsförderlich sein, was mit entsprechendem Reporting zahlenbasiert nachzuweisen ist. Es geht beim Tweeten nicht nur um die Verbreitung von Informationen, sondern die direkte Interaktion mit der Zielgruppe. Unternehmen können von Kunden lernen und in direkten Austausch treten, wenn die Marketingabteilung mit entsprechenden personellen Ressourcen ausgestattet ist. Der Kundenservice kann so auf digitalem Weg verbessert werden, Unternehmen erhöhen ihre Sichtbarkeit nachhaltig. Es gibt abgesehen von der Homepage eine weitere Anlaufstelle.

Kommunikation in Echtzeit am Puls der Zeit

Durch Anfragen oder unternehmensbezogene Posts lassen sich Lerneffekte nutzen, die gezielt in die Produktoptimierung einfließen können. Die hohe Zahl der einleitend genannten Tweets pro Sekunde zeigt, dass X von einem regen "Gesprächsfluss" lebt. Unternehmen können sich und ihre Leistungen ins Gespräch bringen und durch Retweets auf Netzwerkeffekte hoffen. Es besteht die Chance, in kurzer Zeit sehr viele Menschen zu erreichen.

Durch Aktualität, Relevanz und Kreativität können Unternehmen der Konkurrenz immer einen entscheidenden Schritt voraus sein. Durch die ständige, teils auch KI-basierte Analyse von Themen lassen sich unternehmensrelevante Trends ableiten, sodass strategisch schnell auf eine veränderte Nachfragesituation als Beispiel reagiert werden kann. Jenseits der regelmäßigen Kommunikation können Unternehmen die Aktivitäten auf X auch für Marktforschung nutzen.

Bewegungen starten und neue Zielgruppen erobern

Bekannte Beispiele wie die #metoo-Bewegung zeigen, welches gesellschaftsändernde Potenzial in einem einzigen kurzen Tweet liegen kann. Innovative Unternehmen können insofern die Chance nutzen, Zukunftsthemen reichweitenstark zu platzieren und so im Idealfall eine Bewegung zu starten. Dabei könnte es sich beispielsweise um die Nutzung einer sehr energiesparenden Technologie im Lebensalltag handeln, zumal solche Nachrichten angesichts hoher Energiekosten den aktuellen Zeitgeist treffen. Durch die Kommunikation von Markenbotschaften oder auch Visionen lassen sich neue Zielgruppen erreichen, die das Unternehmen bis dato für eine bestimmte Lösung noch gar nicht auf dem Bildschirm hatten. Durch das Forcieren von Trends haben Unternehmen zudem die Chance, den Markt und auch Kunden zu ändern, sofern sie Pioniere in einem bestimmten Gebiet sind. Durch die gezielte Nutzung von Hashtags lässt sich eine bestimmte Nische gezielt besetzen, die idealerweise irgendwann zu einem hohen Wiedererkennungswert führt.

Unternehmen können auf X Fürsprecher mobilisieren

In vielen Branchen spielt die Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch eine wichtige Rolle für die Kundengewinnung. Plattformen wie X ermöglichen es Unternehmen, solche Potenziale auch im digitalen Raum mit hoher Reichweite zu nutzen. Zufriedene Kunden können so zum Fürsprecher werden und unter einem relevanten Hashtag ihre Erfahrungen mit einem Produkt oder auch einer Dienstleistung teilen. Auch negative Erfahrungen können hilfreich sein, wenn Unternehmen kunden-, service- und vor allem lösungsorientiert darauf reagieren. Durch Netzwerkeffekte können aus Fürsprechern für Unternehmen Multiplikatoren werden, wenn sie ihre Erfahrungen in Form von Posts mit anderen teilen. Ein Post kann so innerhalb sehr kurzer Zeit viele Menschen erreichen. Das ist nach wie vor eines der Hauptziele im Marketing.

Wie sollten Unternehmen X nutzen?

Gerade in kleinen Unternehmen mangelt es oft an Fachwissen und personellen Ressourcen, um Plattformen wie X konsequent für die Unternehmensziele nutzen zu können. Generell sind Aktualität und Relevanz zwei Schlüsselfaktoren, um erfolgreich auf der Plattform zu agieren. An Kreativität muss auch nicht gespart werden, um gezielt Aufmerksamkeit zu erregen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wichtig ist, dass Unternehmen authentisch auftreten und sich keine offensichtlichen Widersprüche ergeben.

Best Practice Beispiele für funktionale Tweets können jenseits von Richtlinien als Inspiration genutzt werden, zum X als Teil der Unternehmenskommunikation zu nutzen. Auswertungen zeigen, dass Tweets mit Bildern bzw. multimedialen Elementen mehr Interaktionen auslösen. Das darf aber nicht zu der Ansicht führen, krampfhaft immer Bilder etc. einbinden zu wollen. Letztlich muss das "Gesamtbild" passen, um das oberste Ziel zu erreichen: Möglichst viele Retweets erzeugen und somit viele Menschen zu erreichen.

Fazit: Das bedeutet X für Unternehmen

Auch wenn die Bedeutung von X (ehemals Twitter) seit der Übernahme durch Elon Musk abzunehmen scheinen, sprechen die hier beschriebenen Möglichkeiten nach wie vor für reichweitenstarke Chancen. Insofern bleibt abzuwarten, ob es nach dem Dämpfer 2023 wieder zu mehr unternehmensbezogenen Aktivitäten auf X im Jahr 2024 kommen wird. Auf Kommunikation in Echtzeit werden viele Unternehmen nicht verzichten wollen, zumal nicht wenige Kunden Aktivitäten auf Plattformen wie X mittlerweile stillschweigend voraussetzen.

